Представники "Руху нових сил" влаштували пікнік під будинком Луценка
Напередодні учасники автопробігу повідомляли, що збираються їхати до дому Петра Порошенка в Козині, однак змінили маршрут і поїхали в село Стоянка, до будинку Юрія Луценка з вимогою розслідувати справи проти Порошенка і піти у відставку.
Активісти провели флешмоб, а потім влаштували пікнік. Кажуть, що зміна маршруту була запланована.
"Ми вирішили заплутати ворога... Наша акція називається "Коля – хароший парєнь". І в цей клуб можуть потрапити і Пєтя – хароший парєнь, і Юра теж, і вийде клуб хороших хлопців", – перед початком акції коментувала одна з учасниць Ліза Богуцька, повідомляє "Громадське радіо".
Фото: facebook.com/Ruhnovihsyl
Фото: facebook.com/Ruhnovihsyl
Фото: facebook.com/Ruhnovihsyl
Фото: facebook.com/Ruhnovihsyl
Фото: facebook.com/Ruhnovihsyl
Фото: facebook.com/Ruhnovihsyl
Фото: facebook.com/Ruhnovihsyl
За словами організаторів, акцію вирішили провести після публікації так званих "плівок Онищенка". За словами колишнього нардепа Олександра Онищенка на записі зафіксована його розмова з президентом Петром Порошенком на Банковій. Розмова йде про екс-міністра екології Миколу Злочевського. Зокрема, Онищенко й Порошенко нібито домовляються про те, щоб закрити справи проти Злочевського в обмін на долю для президента в компанії екс-міністра екології. На Банковій цю інформацію спростовують.
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