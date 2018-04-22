Представники С14 спалили табір ромів у Києві
"Ци...ан на Лисій горі більше немає. Учора вони не виконали вимогу, лише частина покинула табір у парку. Але після переконливих законних аргументів інші теж вирішили піти з забороненої території", - повідомляє у Facebook представник руху Сергій Мазур.
"Ми поприбирали за ними майже все сміття, демонтували палатки та безпечно спалили. Лишилось службам благоустрою повернути територію парку до попереднього стану. Інші рейди проти незаконних проявів ци..н плануємо наступного тижня. Усіх бажаючих увідомимо", - додав Мазур.
Нагадаємо, що в четвер, 19 квітня, активісти ультраправих організацій "Традиції і порядок" та С14 провели власний рейд – шукали водіїв забороненого російського сервісу "Яндекс.Таксі".
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