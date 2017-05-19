Представники України в ПАРЄ зірвали спроби Росії повернутись в асамблею

Українська делегація в Парламентській Асамблеї Ради Європи зірвала черговий план щодо повернення росіян в ПАРЄ.

"Russia goodbye! - по-сербськи. Зірвався черговий план Росії щодо зняття санкцій через діалог і маніпуляції. Сьогоднішні слухання юридичного комітету ПАРЄ за участі депутатів Росії скасовані", - написав віце-президент ПАРЄ від України Георгій Логвинський, який перебуває на засіданні юридичного комітету ПАРЄ у Белграді (Сербія) на своїй сторінці у Facebook.

"Їх запросила сербський друг - доповідач по НУО для обміну думок. Це - частина загального плану повернення росіян в ПАРЄ. Однак наша делегація поставила умову, яку підтримав комітет голосуванням. Ми "за", але лише за умови, якщо запрошені особи не голосували за анексію Криму, не перебувають під санкціями ЄС і не порушували права людини", - повідомив Логвинський, додавши, що запрошення саме з такими умовами мали бути відправлені російським колегам.

"Я розумію, що це дійсно важке завдання - знайти "правильну" людину за такими критеріями в Думі. Через це гості не приїхали й засідання - або правильніше "російська маніпуляція" - зірвалася", - розповів він.

Нагадаємо, у 2014 році ПАРЄ ухвалила резолюцію та позбавила російську делегацію права голосу на рік через анексію Криму. У відповідь російська делегація припинила участь у роботі ПАРЄ. У 2016 та 2017 роках Росія не надіслала до Страсбурга список своєї делегації і тим самим уникла голосування, на якому мало б вирішитися питання продовження припинення права голосу.

У березні російська делегація в Парламентській Асамблеї Ради Європи вимагала змінити правила, аби вона могла повернутися до роботи в Асамблеї.

Водночас голова Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт переконаний, що російська делегація має повернутися в ПАРЄ.