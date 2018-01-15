CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБолгарське представництво в ЄС в Брюсселі у понеділок евакуювали через анонімне повідомлення про бомбу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Представництво Болгарії в ЄС евакуювали через хибний сигнал про бомбу
Після огляду в будівлі не було виявлено вибухових пристроїв
Фото: DW
Трохи пізніше стало зрозуміло, що сигнал був фальшивим, інформує Dnes.
Про інцидент повідомили бельгійські спеціальні служби. Співробітників представництва довелось евакуювати.
Після огляду в будівлі не було виявлено вибухових пристроїв. У вівторок болгарське представництво продовжить роботу у звичному режимі.
Нагадаємо, що частину шотландського парламенту було евакуйовано після виявлення трьох підозрілих пакетів.
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15 01 2018 21:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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