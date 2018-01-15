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Представництво Болгарії в ЄС евакуювали через хибний сигнал про бомбу

Після огляду в будівлі не було виявлено вибухових пристроїв
Болгарське представництво в ЄС в Брюсселі у понеділок евакуювали через анонімне повідомлення про бомбу.
Представництво Болгарії в ЄС евакуювали через хибний сигнал про бомбу Фото: DW

Трохи пізніше стало зрозуміло, що сигнал був фальшивим, інформує Dnes.

Про інцидент повідомили бельгійські спеціальні служби. Співробітників представництва довелось евакуювати.

Після огляду в будівлі не було виявлено вибухових пристроїв. У вівторок болгарське представництво продовжить роботу у звичному режимі.

Нагадаємо, що частину шотландського парламенту було евакуйовано після виявлення трьох підозрілих пакетів.

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15 01 2018 21:15
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