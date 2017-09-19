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Прем'єр Болгарії вважає необхідним зняти санкції з Росії

Болгарія прагне зняти напругу між Європою і Росією
Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив, що оборонна доктрина Болгарії спрямована проти Росії, оскільки НАТО визначає РФ головною загрозою, проте повідомив про необхідність скасування антиросійських санкцій ЄС.
Прем Бойко Борисов. Фото: oxu.azstatic.com

"Оскільки Болгарія є членом НАТО, а НАТО своїм головним ворогом визначає Росію, наша оборонна доктрина спрямована проти неї", - сказав Борисов, інформує БГНЕС.

"У той же час ми говоримо про те, що ми повинні добре і прагматично працювати, щоб мати російських туристів, щоб мати інтерконнектор з Росією для європейського газового хабу і щоб разом боротися з тероризмом", - підкреслив болгарський політик.

Також він заявив, що Болгарія повинна працювати над скасуванням санкцій ЄС проти Росії, оскільки з наступного року Болгарія головує в Раді ЄС.

"У той же час, ми повинні працювати політично, дипломатично, щоб в наступному році під час нашого головування зняти санкції, зняти напругу між Європою і Росією. Чи вийде у нас - це дуже важке завдання, але ми будемо намагатися", - резюмував він.

Нагадаємо, що президент Болгарії Румен Радєв вважає, що санкції проти Росії не несуть користі і тому їх потрібно скасувати.

Відзначимо, що Рада ЄС офіційно продовжила санкції проти фізичних осіб та компаній, причетних до порушення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

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19 09 2017 08:38
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