Прем'єр Болгарії вважає необхідним зняти санкції з Росії

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив, що оборонна доктрина Болгарії спрямована проти Росії, оскільки НАТО визначає РФ головною загрозою, проте повідомив про необхідність скасування антиросійських санкцій ЄС.

"Оскільки Болгарія є членом НАТО, а НАТО своїм головним ворогом визначає Росію, наша оборонна доктрина спрямована проти неї", - сказав Борисов, інформує БГНЕС.

"У той же час ми говоримо про те, що ми повинні добре і прагматично працювати, щоб мати російських туристів, щоб мати інтерконнектор з Росією для європейського газового хабу і щоб разом боротися з тероризмом", - підкреслив болгарський політик.

Також він заявив, що Болгарія повинна працювати над скасуванням санкцій ЄС проти Росії, оскільки з наступного року Болгарія головує в Раді ЄС.

"У той же час, ми повинні працювати політично, дипломатично, щоб в наступному році під час нашого головування зняти санкції, зняти напругу між Європою і Росією. Чи вийде у нас - це дуже важке завдання, але ми будемо намагатися", - резюмував він.

Нагадаємо, що президент Болгарії Румен Радєв вважає, що санкції проти Росії не несуть користі і тому їх потрібно скасувати.

Відзначимо, що Рада ЄС офіційно продовжила санкції проти фізичних осіб та компаній, причетних до порушення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.