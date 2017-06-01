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Прем'єр Британії першою серед лідерів ЄС приїде до Трампа

Інавгурація Дональда Трампа відбудеться 20 січня
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, ймовірно, буде першим лідером із країн-членів ЄС, яка відвідає з візитом обраним президентом США Дональда Трампа.
Прем Фото: ukrinform.com

В адміністрації британського прем'єра оголосили, що поїздка запланована на весну, а до цього часу ніхто з лідерів країн-членів ЄС не планував візит до США.

Про це повідомляє EurActiv.

"Ми раді, що змогли це зробити і прем'єр-міністр сподівається відвідати нового президента навесні", - заявив представник уряду Великої Британії.

Глава адміністрації Терез Мей їздив минулого місяця в Сполучені Штати, щоб зустрітися з командою Трампа.

"Це було частиною процесу, який веде до першого візиту прем'єр-міністра з обраним президентом Трампом", - заявив представник Даунінг-Стріт.

Інавгурація Дональда Трампа відбудеться 20 січня.

Як повідомляв iPress.ua, Німеччина почала налагоджувати контакти з новою адміністрацією президента США, але поки що не має чіткого уявлення про те, якими будуть пріоритети Дональда Трампа в зовнішньополітичній проблематиці.

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