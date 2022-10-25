НОВИНИДеякі міністри зберігли свої посади.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прем'єр Британії представив новий уряд
Фото: Martyn Weahtley CCHQ / Parsons Media
Глава британського уряду Ріші Сунак, через кілька годин після вступу на посаду, представив новий уряд у вівторок, 25 жовтня.
Про це повідомляє Sky News.
Глави МЗС Джеймс Клеверлі та міністр оборони Великої Британії були перепризначені в уряді Сунака. Обидва міністри працювали в уряді Ліз Трасс. Крім цього, Воллес ще обіймав посаду глави Міноборони з часів уряду Джонсона.
Також свою посаду зберіг міністр фінансів Джересі Хант.
Зазначається, що віцепрем’єром і міністром юстиції став Домінік Рааб.
Нагадаємо, Король Великої Британії Чарльз у вівторок, 25 жовтня, офіційно затвердив Ріші Сунак на посаді прем'єр-міністра країни.
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25 10 2022 19:07 МЕДІА
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