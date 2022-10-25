Прем'єр Британії представив новий уряд

Деякі міністри зберігли свої посади.

Глава британського уряду Ріші Сунак, через кілька годин після вступу на посаду, представив новий уряд у вівторок, 25 жовтня.

Глави МЗС Джеймс Клеверлі та міністр оборони Великої Британії були перепризначені в уряді Сунака. Обидва міністри працювали в уряді Ліз Трасс. Крім цього, Воллес ще обіймав посаду глави Міноборони з часів уряду Джонсона.

Також свою посаду зберіг міністр фінансів Джересі Хант.

Зазначається, що віцепрем’єром і міністром юстиції став Домінік Рааб.

Нагадаємо, Король Великої Британії Чарльз у вівторок, 25 жовтня, офіційно затвердив Ріші Сунак на посаді прем'єр-міністра країни.