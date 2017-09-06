Прем'єр Британії сформує коаліційний уряд, - ЗМІ

Склад нового уряду може бути оголошений уже сьогодні

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей сформує коаліційний уряд з Демократичною юніоністською партією.

Мей направилась до Букінгемського палацу, щоб узгодити склад уряду з королевою.

Мей має намір зустрітися з королевою Великобританії в Букінгемському палаці о 12.30 за місцевим часом (14:30 за Києвом), щоб узгодити з нею питання про формування нового уряду за підсумками минулих дострокових парламентських виборів. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на джерела.

Телеканал Sky News повідомляє з посиланням на джерела, що склад нового уряду може бути оголошений уже в п'ятницю, 9 червня.

Раніше The Guardian повідомляла про те, що переговори Консервативної партії і Демократичних юніоністів тривали напередодні до глибокої ночі. Співрозмовники видання партії підтвердили, що готові сформувати коаліційний уряд під керівництвом Мей.

Нагадаємо, консерватори не змогли отримати абсолютну більшість у парламенті в результаті позачергових виборів, Британію очікує так званий підвішений парламент.

Зазначимо, що так звані підвішені парламенти, коли жодна з партій не отримує більшості в Палаті громад, рідко трапляються у країні (у 1974 та 2010 роках).

У такому випадку є два варіанти розвитку подій.

Перший - переговори між лідерами партій і їх командами в спробі сформувати новий коаліційний уряд, щоб хтось із лідерів двох головних партій - Тереза Мей або Джеремі Корбін - став прем'єр-міністром та зайняв резиденцію на Даунінг-стріт, 10.

Другий варіант - це коли лідер однієї з партій може спробувати стати на чолі уряду меншості, не вступаючи ні в які принципові угоди з іншими партіями, натомість намагаючись заручитися їх підтримкою при голосуванні по кожному конкретному законопроекту.