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Прем'єр Грузії подав у відставку

Відставка прем'єра, згідно з Конституцією Грузії, означає відставку всього уряду
Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі подав у відставку.
Прем Фото: www.newsgeorgia.ge

Про це він заявив у середу на спеціальному брифінгу, передає інформагентство "Новости Грузия". Відставка прем'єра, згідно з Конституцією Грузії, означає відставку всього уряду.

Квірікашвілі сказав, що ця посада завжди була для нього найбільшою відповідальністю і він пишається тим, що за час своєї роботи на цій посаді встиг провести важливі реформи.

Водночас, він зазначив, що "бачить настрої в урядовій команді". За його словами, за останні кілька місяців у нього були розбіжності з головою правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіною Іванішвілі. У зв'язку з цим він вважає, що у керівника партії повинна бути можливість укомплектувати уряд кадрами, виходячи зі своїх поглядів.

"Між мною і правлячою командою виявилися розбіжності в поглядах за певними напрямами. Конкретно мова йшла про економічну політику, що проводиться під моїм керівництвом. Останніми місяцями виникли низка фундаментальних питань, щодо яких наші позиції розійшлися з позицією голови партії. Це нормальний процес. Зі самого початку 2012 року я ніколи не уникав полеміки. Сьогодні настав той момент, коли голові партії повинна бути надана можливість сформувати команду, виходячи зі своїх поглядів", - заявив Квірікашвілі.

Нагадаємо, Квірікашвілі обіймав посаду прем'єр-міністра Грузії з 30 грудня 2015 року. Його попередником був Іраклій Гарібашвілі, він очолював уряд з 2013-го по грудень 2015 року.

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13 06 2018 20:13
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