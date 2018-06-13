Прем'єр Грузії подав у відставку

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі подав у відставку.

Про це він заявив у середу на спеціальному брифінгу, передає інформагентство "Новости Грузия". Відставка прем'єра, згідно з Конституцією Грузії, означає відставку всього уряду.

Квірікашвілі сказав, що ця посада завжди була для нього найбільшою відповідальністю і він пишається тим, що за час своєї роботи на цій посаді встиг провести важливі реформи.

Водночас, він зазначив, що "бачить настрої в урядовій команді". За його словами, за останні кілька місяців у нього були розбіжності з головою правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіною Іванішвілі. У зв'язку з цим він вважає, що у керівника партії повинна бути можливість укомплектувати уряд кадрами, виходячи зі своїх поглядів.

"Між мною і правлячою командою виявилися розбіжності в поглядах за певними напрямами. Конкретно мова йшла про економічну політику, що проводиться під моїм керівництвом. Останніми місяцями виникли низка фундаментальних питань, щодо яких наші позиції розійшлися з позицією голови партії. Це нормальний процес. Зі самого початку 2012 року я ніколи не уникав полеміки. Сьогодні настав той момент, коли голові партії повинна бути надана можливість сформувати команду, виходячи зі своїх поглядів", - заявив Квірікашвілі.

Нагадаємо, Квірікашвілі обіймав посаду прем'єр-міністра Грузії з 30 грудня 2015 року. Його попередником був Іраклій Гарібашвілі, він очолював уряд з 2013-го по грудень 2015 року.