Прем'єр Іраку відмовився забороняти американцям в'їзд в країну

Він сподівається, що США скасують своє рішення

Ірак не буде вживати заходів у відповідь на введення заборони на в'їзд в США для іракських громадян, тому що не хоче втрачати підтримку Вашингтона в боротьбі з "Ісламською державою"

Про це повідомив прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді.

"Ми вивчаємо варіанти рішень, однак ми боремося і не хочемо зашкодити національним інтересам", - сказав він, повідомляє ВВС.

Раніше парламент Іраку проголосував за те, щоб закликати уряд прийняти відповідну заборону на в'їзд американців до Іраку, якщо президент США Дональд Трамп не відмовиться від свого рішення заборонити в'їзд іракцям.

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 січня президент США Дональд Трамп обмежив в'їзд до США громадянам Ємену, Судану, Сомалі, Іраку, Ірану та Лівії, підписав указ "Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США", який передбачає припинення прийому біженців в країну на 120 днів.

Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.

У суботу, 28 січня 12 лауреатів премії Нобеля підписали петицію, спрямовану проти указу президента США Дональда Трампа щодо заборони в'їзду до країни жителям семи мусульманських країн і призупинення програми біженців.

Однак американський суд постановив призупинити дію указу президента США Дональда Трампа у частині про депортацію осіб, що прибули до США з 7 країн Близького Сходу та Африки.