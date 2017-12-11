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Прем'єр Іспанії відвідав Барселону і закликав компанії не йти з Каталонії

У межах передвиборчої поїздки Рахой представив кандидатів від своєї партії на регіональних виборах
Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой у неділю, 12 листопада, вперше з початку прямого правління Мадрида в Каталонії відвідав Барселону.
Прем Фото: reuters.com

Виступаючи на передвибочому заході своєї партії, Рахой звернувся до "всіх підприємств, які були чи є в Каталонії" із закликом не покидати регіон, пише DW.

"Ми повинні повернути розсудливу, практичну, підприємливу і динамічну Каталонію, яка зробила так багато для прогресу Іспанії та Європи", – цитує Рахоя інформагенція AFP.

Через невизначеність із майбутнім Каталонії уже понад 2400 фірм перевели свої центральні офіси до інших регіонів. Міжнародний валютний фонд у жовтні застерігав від можливої рецесії в Каталонії.

Підставою для візиту Рахоя до Барселони стало представлення кандидатів від його консервативної Народної партії, які висуваються на виборах до регіонального парламенту. Рахой у своєму виступі закликав "мовчазну більшість" у день волевиявлення 21 грудня проголосувати та таким чином висловитися проти відділення їхнього регіону від Іспанії.

"Каталонія – це Іспанія, а Іспанія – це Каталонія", – проголосив Рахой.

Останні опитування показують, що партії, які підтримують незалежність Каталонії, здобудуть найбільше голосів на майбутніх регіональних виборах, однак чи матимуть вони більшість у парламенті, поки сказати складно.

Нагадаємо, напередодні у Барселоні близько 750 тис. людей вийшли на акцію протесту, вимагаючи звільнити колишніх регіональних чиновників, які були заарештовані після скасування декларації про незалежність Каталонії.

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