Прем'єр Іспанії відвідав Барселону і закликав компанії не йти з Каталонії
Виступаючи на передвибочому заході своєї партії, Рахой звернувся до "всіх підприємств, які були чи є в Каталонії" із закликом не покидати регіон, пише DW.
"Ми повинні повернути розсудливу, практичну, підприємливу і динамічну Каталонію, яка зробила так багато для прогресу Іспанії та Європи", – цитує Рахоя інформагенція AFP.
Через невизначеність із майбутнім Каталонії уже понад 2400 фірм перевели свої центральні офіси до інших регіонів. Міжнародний валютний фонд у жовтні застерігав від можливої рецесії в Каталонії.
Підставою для візиту Рахоя до Барселони стало представлення кандидатів від його консервативної Народної партії, які висуваються на виборах до регіонального парламенту. Рахой у своєму виступі закликав "мовчазну більшість" у день волевиявлення 21 грудня проголосувати та таким чином висловитися проти відділення їхнього регіону від Іспанії.
"Каталонія – це Іспанія, а Іспанія – це Каталонія", – проголосив Рахой.
Останні опитування показують, що партії, які підтримують незалежність Каталонії, здобудуть найбільше голосів на майбутніх регіональних виборах, однак чи матимуть вони більшість у парламенті, поки сказати складно.
Нагадаємо, напередодні у Барселоні близько 750 тис. людей вийшли на акцію протесту, вимагаючи звільнити колишніх регіональних чиновників, які були заарештовані після скасування декларації про незалежність Каталонії.
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