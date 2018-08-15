CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив надзвичайний стан у регіоні навколо Генуї у зв'язку з обвалом мосту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прем’єр Італії оголосив надзвичайний стан через обвал мосту в Генуї
За безпеку мосту відповідала компанія-оператор Autostrade
Джузеппе Конте. Фото: Associated Press
Конте пояснив, що прийняв таке рішення на прохання місцевої влади, повідомляє Reuters.
Він також наголосив, що за безпеку мосту відповідала компанія-оператор Autostrade і уряд не буде чекати висновків поточного кримінального розслідування і застосує відповідні заходи.
Нагадаємо, частина мосту Моранді довжиною близько 100 метрів обвалилася вчора близько полудня. За попередніми даними, впала секція, яка проходила над залізничними рейками та річкою Польчевера.
Траса А10, на якій знаходиться міст, перекрита. Міст Моранді збудований у 1960-х роках на захід від центру Генуї. Його довжина становить 1182 метра, висота – 90 метрів.
Прокурор Генуї Франческо Коцці заявив, що причиною обвалу мосту Моранді була людська помилка.
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