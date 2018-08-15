Прем’єр Італії оголосив надзвичайний стан через обвал мосту в Генуї

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив надзвичайний стан у регіоні навколо Генуї у зв'язку з обвалом мосту.

Конте пояснив, що прийняв таке рішення на прохання місцевої влади, повідомляє Reuters.

Він також наголосив, що за безпеку мосту відповідала компанія-оператор Autostrade і уряд не буде чекати висновків поточного кримінального розслідування і застосує відповідні заходи.

Нагадаємо, частина мосту Моранді довжиною близько 100 метрів обвалилася вчора близько полудня. За попередніми даними, впала секція, яка проходила над залізничними рейками та річкою Польчевера.

Траса А10, на якій знаходиться міст, перекрита. Міст Моранді збудований у 1960-х роках на захід від центру Генуї. Його довжина становить 1182 метра, висота – 90 метрів.