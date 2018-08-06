Прем'єр Італії погодився, що Росію треба повернути в G8
"Я погоджуюсь з президентом Дональдом Трампом. Росія повинна повернутися у "вісімку". Це в інтересах кожного", - написав глава італійського уряду у своєму Twitter.
Водночас Канада не підтримає повернення до формату G8 за участі Росії, доки вона продовжує окупацію Криму.
Про це з посиланням на джерело, безпосередньо обізнане з ситуацією, повідомила журналіст CBC News Каті Сімпсон, яка спеціалізується на висвітленні федеральної політики Канади.
"Канада не підтримає дозвіл на повернення Росії у G7, доки вона продовжує окупацію Криму", – написала вона у Twitter.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що виступає за повернення до формату "Великої вісімки" за участю Росії.
Напередодні канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що не бачить можливостей найближчим часом повернутися до формату "Великої вісімки" за участю Росії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов