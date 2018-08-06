Прем'єр Італії погодився, що Росію треба повернути в G8

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте погодився з американським президентом Дональдом Трампом, що Росію слід повернути до зустрічей у форматі G8.

"Я погоджуюсь з президентом Дональдом Трампом. Росія повинна повернутися у "вісімку". Це в інтересах кожного", - написав глава італійського уряду у своєму Twitter.

Водночас Канада не підтримає повернення до формату G8 за участі Росії, доки вона продовжує окупацію Криму.

Про це з посиланням на джерело, безпосередньо обізнане з ситуацією, повідомила журналіст CBC News Каті Сімпсон, яка спеціалізується на висвітленні федеральної політики Канади.

"Канада не підтримає дозвіл на повернення Росії у G7, доки вона продовжує окупацію Криму", – написала вона у Twitter.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що виступає за повернення до формату "Великої вісімки" за участю Росії.