Прем’єр Італії запропонував переглянути санкції проти Росії

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що його уряд буде виступати за перегляд чинного режиму санкцій

За його словами, Італія зберігає тверду відданість Північноатлантичному альянсу.

Про це він заявив у Сенаті, який має голосувати за довіру прем’єру, повідомляє агентство ANSA.

"Ми будемо підтримувати політику відкритості щодо Росії, яка в останні роки відіграє помітну роль у врегулюванні низки геополітичних криз" - сказав Конте.

"Ми будемо просувати перегляд системи санкцій, наполягаючи на тому, що вони становлять ризики для розвитку громадянського суспільства у Росії" - наголосив він.

Нагадаємо, 1 червня Джузеппе Конте склав присягу прем’єр-міністра Італії у присутності президента Серджо Маттарелли та свого уряду.