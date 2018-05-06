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Прем’єр Італії запропонував переглянути санкції проти Росії

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що його уряд буде виступати за перегляд чинного режиму санкцій
За його словами, Італія зберігає тверду відданість Північноатлантичному альянсу.
Прем’єр Італії запропонував переглянути санкції проти Росії Фото: bbc.com

Про це він заявив у Сенаті, який має голосувати за довіру прем’єру, повідомляє агентство ANSA.

"Ми будемо підтримувати політику відкритості щодо Росії, яка в останні роки відіграє помітну роль у врегулюванні низки геополітичних криз" - сказав Конте.

"Ми будемо просувати перегляд системи санкцій, наполягаючи на тому, що вони становлять ризики для розвитку громадянського суспільства у Росії" - наголосив він.

Нагадаємо, 1 червня Джузеппе Конте склав присягу прем’єр-міністра Італії у присутності президента Серджо Маттарелли та свого уряду.

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05 06 2018 16:51
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