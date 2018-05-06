ПОЛІТИКА НОВИНИЗа його словами, Італія зберігає тверду відданість Північноатлантичному альянсу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прем’єр Італії запропонував переглянути санкції проти Росії
Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що його уряд буде виступати за перегляд чинного режиму санкцій
Фото: bbc.com
Про це він заявив у Сенаті, який має голосувати за довіру прем’єру, повідомляє агентство ANSA.
"Ми будемо підтримувати політику відкритості щодо Росії, яка в останні роки відіграє помітну роль у врегулюванні низки геополітичних криз" - сказав Конте.
"Ми будемо просувати перегляд системи санкцій, наполягаючи на тому, що вони становлять ризики для розвитку громадянського суспільства у Росії" - наголосив він.
Нагадаємо, 1 червня Джузеппе Конте склав присягу прем’єр-міністра Італії у присутності президента Серджо Маттарелли та свого уряду.
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