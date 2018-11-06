Прем'єр Італії заявив про підтримку підходу НАТО у відносинах з Росією
"Ми також обговорили делікатну тему відносин з РФ. Після кризи в Україні в 2014 році НАТО дотримується лінії "подвійного підходу" (З одного боку - міцна оборона та стримування, з іншого - діалог. - Ред.). Ми підтверджуємо прихильність до цього підходу", - заявив італійський прем’єр.
При цьому Конте відзначив, що санкції повинні бути не самоціллю, а інструментом, який "не має пригнічувати розвиток здорових відносин з російським громадянським суспільством".
Нагадаємо, прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте погодився з американським президентом Дональдом Трампом, що Росію слід повернути до зустрічей у форматі G8.
Також, Столтенберг не підтримав ініціативу Італії з перегляду санкцій проти Росії.
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