Прем'єр Італії заявив про підтримку підходу НАТО у відносинах з Росією

Про це він сказав на спільній з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом прес-конференції

Новий прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що його країна підтримує подвійний підхід НАТО у відносинах з Росією.

"Ми також обговорили делікатну тему відносин з РФ. Після кризи в Україні в 2014 році НАТО дотримується лінії "подвійного підходу" (З одного боку - міцна оборона та стримування, з іншого - діалог. - Ред.). Ми підтверджуємо прихильність до цього підходу", - заявив італійський прем’єр.

При цьому Конте відзначив, що санкції повинні бути не самоціллю, а інструментом, який "не має пригнічувати розвиток здорових відносин з російським громадянським суспільством".

Нагадаємо, прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте погодився з американським президентом Дональдом Трампом, що Росію слід повернути до зустрічей у форматі G8.

Також, Столтенберг не підтримав ініціативу Італії з перегляду санкцій проти Росії.