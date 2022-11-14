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Прем'єр Китаю засудив ядерну риторику росії – Reuters

Лі Кецян наголосив на суверенітеті, на безвідповідальності ядерних погроз, необхідності забезпечення того, щоб ядерна зброя не використовувалася.
Прем Фото: з вільного доступу

Під час саміту АСЕАН у Камбоджі прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян наголосив на безвідповідальності загроз застосування ядерної зброї, давши зрозуміти, що Пекін незадоволений ядерною риторикою свого стратегічного партнера росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як повідомив високопосадовець адміністрації США, китайський прем'єр говорив досить докладно про політику Китаю щодо України.

"Лі Кецян наголосив на суверенітеті, на безвідповідальності ядерних погроз, необхідності забезпечення того, щоб ядерна зброя не використовувалася так, як натякали деякі", – розповів агентству на умовах анонімності американський чиновник.

Захід звинувачував росію у безвідповідальних заявах щодо можливого застосування ядерної зброї з моменту її лютневого вторгнення в Україну.

Офіційний представник США сказав, що "в Пекіні, безперечно, був певний дискомфорт із приводу того, що ми бачили в плані безрозсудної риторики та активності з боку росії", попри те, що формально москва є партнером Китаю.

"Я думаю, також безперечно, що Китай, ймовірно, одночасно здивований і навіть дещо збентежений ходом російської війни", – сказав чиновник.

Раніше повідомлялось, що нещодавно російські військові керівники мали розмови про те, коли і як москва може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні, що викликало підвищене занепокоєння у Вашингтоні та столицях країн-союзників.

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14 11 2022 08:40
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