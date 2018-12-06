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Прем'єр Македонії оголосив нову назву країни – Республіка Північна Македонія

Запланований референдум
Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив про готовність перейменувати країну у Республіку Північну Македонію за підсумками переговорів з главою уряду Греції Алексісом Ципрасом.
Прем Фото: twitter.com/Zoran_Zaev

Як повідомляє Reuters, на прес-конференції з питання перейменування Заєв заявив, що договір з Грецією відкриє для Македонії шлях до вступу в НАТО і Євросоюз.

У Македонії запланований референдум з питання перейменування країни, який може відбутися восени 2018 року.

Вирішення багаторічної дискусії привітав президент Європарламенту Дональд Туск.

"Щиро вітаю прем'єр-міністрів Ципраса та Заєва. Я тримаю пальці схрещеними. Завдяки вам неможливе стає можливим", – зазначив Туск.

Нагадаємо, Македонія сперечалася з Грецією про перейменування відтоді, як у 1991 році вийшла зі складу Югославії і взяла назву Республіка Македонія. Греція відмовилася її визнавати, побоюючись, що сусідня країна претендуватиме на грецьку провінцію Македонія. Через суперечку з приводу назви країни Македонія довгий час не мала права претендувати на вступ до ЄС та НАТО, оскільки Греція блокувала переговори на цю тему.

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12 06 2018 23:53
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