Прем'єр Македонії оголосив нову назву країни – Республіка Північна Македонія
Як повідомляє Reuters, на прес-конференції з питання перейменування Заєв заявив, що договір з Грецією відкриє для Македонії шлях до вступу в НАТО і Євросоюз.
У Македонії запланований референдум з питання перейменування країни, який може відбутися восени 2018 року.
Вирішення багаторічної дискусії привітав президент Європарламенту Дональд Туск.
"Щиро вітаю прем'єр-міністрів Ципраса та Заєва. Я тримаю пальці схрещеними. Завдяки вам неможливе стає можливим", – зазначив Туск.
Нагадаємо, Македонія сперечалася з Грецією про перейменування відтоді, як у 1991 році вийшла зі складу Югославії і взяла назву Республіка Македонія. Греція відмовилася її визнавати, побоюючись, що сусідня країна претендуватиме на грецьку провінцію Македонія. Через суперечку з приводу назви країни Македонія довгий час не мала права претендувати на вступ до ЄС та НАТО, оскільки Греція блокувала переговори на цю тему.
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