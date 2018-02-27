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Прем'єр Македонії озвучив чотири варіанти нової назви країни

Заєв вважає, що Греція буде задоволена одним із запропонованих варіантів
Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв озвучив чотири варіанти нової назви країни, одна з яких, як очікується, дозволить вирішити давню суперечку з Грецією.
Прем Фото: з відкритих джерел

"Варіантами назви є Республіка Північна Македонія, Республіка Верхня Македонія, Республіка Вардарська Македонія і Республіка Македонія (Скоп'є)", - повідомляє агентство Reuters.

На питання про те, чи буде Греція задоволена одним із запропонованих варіантів, Заєв відповів ствердно.

Раніше влада Македонії перейменувала головну автомагістраль країни і почала демонтаж пам'ятників, які можуть бути розцінені як експансіоністські стосовно Греції.

Раніше повідомлялося, що Македонія готова додати географічне уточнення до назви своєї країни, щоб вирішити суперечку з Грецією, яка перешкоджає її вступу в Європейський Союз і НАТО. Неофіційно кажуть про такі варіанти уточнень до назви Македонія: "верхня", "північна" або "нова". Проте грецькі націоналісти виступають проти будь-якого використання слова "Македонія" для назви північного сусіда.

Суперечка триває з 1991 року - часу здобуття незалежності Македонією, яка раніше мала назву Соціалістична Республіка Македонія, що не викликало опору з боку Греції. Після 1991 року Греція вважає, що назва держави є узурпацією назви її історичної провінції.

Як повідомлялося раніше, Македонія сподівається вирішити суперечку про свою назву до липневого саміту НАТО.

Нагадаємо, що 18 липня Македонія відкинула пропозиції, які могли б завершити багаторічну суперечку з Грецією через назву балканської країни.


 

 

 

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27 02 2018 21:28
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