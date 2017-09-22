Прем'єр Молдови на Генасамблеї ООН закликав Росію прибрати війська з Придністров'я

Павло Філіп зажадав винести це питання на розгляд цієї сесії Генасамблеї ООН

Республіка Молдова вимагає повного і беззастережного виведення російських військ, незаконно розквартированих на території Придністровського регіону.

Про це у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН заявив прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп, повідомляє "Укрінформ".

"Ми підтверджуємо свою вимогу про повне і беззастережне виведення так званої Оперативної групи російських військ, яка є "спадкоємницею" 14-ї армії СРСР і яка незаконно розташована на території нашої країни", - заявив прем'єр.

Глава молдавського уряду звернув особливу увагу на те, що військові навчання в регіоні за участю російських військ і військ невизнаного Придністров'я, які проходять на постійній основі, є викликом національній безпеці Республіки Молдова.

Філіп підкреслив також, що всупереч основним принципам міжнародного права, положень Конституції Молдови та Росією взятих на себе зобов'язань, російські війська донині перебувають на території Республіки Молдова.

Молдавський прем'єр закликав міжнародну спільноту підтримати включення до порядку денного Генеральної асамблеї ООН додаткового пункту про повне виведення іноземних військ з території Республіки Молдова.

Нагадаємо, що Молдова просила ООН включити питання про повне виведення російських військових з Придністров'я до порядку денного 72-ї сесії Генеральної Асамблеї.

Водночас президент країни Ігор Додон заявив, що питання про виведення військових РФ з Придністров'я не просунеться далі простих декларацій.

Згодом молдовська опозиційна партія "Дія і солідарність" звернулася до Генпрокуратури з позовом про притягнення до кримінальної відповідальності президента країни Ігоря Додона "за просування інтересів Російської Федерації і держзраду".

У вівторок, 19 вересня, Генеральна асамблея ООН включила до порядку денного розгляд питання "Про повне виведення іноземних військ із території Республіки Молдова".