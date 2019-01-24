Прем'єр Нідерландів назвав три перспективні напрямки розвитку ЄС

“Безумовно існують внутрішні конфлікти, але є і зовнішні перешкоди: Brexit, відносини зі США мають інший характер, ніж раніше, але саме це і створює додаткові можливості"

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте певен, що є три перспективні напрямки, над якими ЄС потрібно працювати цього року.

Про це він сказав у ході Всесвітнього Економічного Форуму в швейцарському курортному місті Давос, повідомляє "Укрінформ".

“Конкурентоспроможність, тобто нам необхідно розвивати внутрішній ринок, що може у 1.5 раза покращити економічне становище ЄС. По-друге, необхідно працювати над реалізацією реформ для зміцнення системи. По-третє, це зміна клімату. Нам потрібно дотримуватись наших зобов’язань, виконувати обіцянки, які були надані згідно з Паризькою кліматичною угодою”, - сказав Рютте.

У свою чергу комісар ЄС з питань торгівлі Сесілія Мальмстрем зазначила, що багато в чому вже досягнуто позитивного результату, однак є і зовнішні перешкоди, як Brexit.

“Безумовно існують внутрішні конфлікти, але є і зовнішні перешкоди: Brexit, відносини зі США мають інший характер, ніж раніше, але саме це і створює додаткові можливості. Відкритим залишається питання міграції. Ми доволі сильні і маємо потужності для того, щоб вирішити це питання. Також наразі проходять важкі переговори з Італією. Але ми намагаємось досягти порозуміння. Є багато речей, які ще потрібно зробити”, - наголосила Мальмстрем.

За її словами, наразі людей, особливо молодь, більше хвилює не міграція, як було декілька років тому, а клімат.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький певен, що передусім потрібно прислухатись до бажання людей.

“Те, що наразі відбувається в ЄС, дуже чітко про це свідчить. Люди хочуть розширення власних прав та свобод. По-друге, більш широке створення малого та середнього бізнесу. По-третє, перегляд системи оподаткування. По-четверте, зменшення роз’єднаності між Брюсселем та країнами-членами ЄС”, - сказав він.

Європа стикається з багатьма труднощами, скоро будуть вибори до Європейського парламенту, і вже зараз “ми бачимо сплеск ксенофобії, популізму, націоналізму”, - певна Мальмстрем.

На її думку, це є шансом показати, що шляхом спільної роботи та реформ, “ми зможемо досягти наших цінностей та втілити їх у життя”.

Та головне, підсумував обговорення Рютте, це щоб усі дотримувалися обіцянок і зобов’язань “в усіх сферах, про які ми говорили сьогодні”.

Нагадаємо, що у присутності Президента України Петра Порошенка в Давосі відбулось підписання Угоди між норвезькою компанією NBT, французькою компанію Total Eren та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо проекту "Сиваш".