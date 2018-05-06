Прем'єр Нідерландів помив підлогу в парламенті після того, як розлив каву, - ВІДЕО Вибори у Нідерландах найближчим часом не передбачаються, тож Рютте важко запідозрити у піарі

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на вході до будівлі парламенту впустив на підлогу склянку кави, після чого попросив у прибиральниць швабру і сам прибрав.

Марк Рютте. Фото: DPA

Відео курйозного інциденту зняв співробітник голландського посольства, який виклав його у Twitter. Прибиральниці парламенту віддали прем'єру швабру, доомогли налаштувати під його зріст і оплесками підтримували, поки голландський прем’єр витирав підлогу. Прем'єр Нідерландів помив підлогу в парламенті після того, як розлив кавуhttps://t.co/4epW6dJ7EG pic.twitter.com/YxRj9XIzzu — European Pravda (@EuropeanPravda) 5 июня 2018 г. Вибори у Нідерландах найближчим часом не передбачаються, тож Рютте важко запідозрити у піарі. Нагадаємо, міністр держуправління Естонії Яак Ааб, який сів за кермо наступного дня після п'янки та був затриманий за перевищення швидкості, у вівторок подав у відставку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію