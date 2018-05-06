CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на вході до будівлі парламенту впустив на підлогу склянку кави, після чого попросив у прибиральниць швабру і сам прибрав.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прем'єр Нідерландів помив підлогу в парламенті після того, як розлив каву, - ВІДЕО
Вибори у Нідерландах найближчим часом не передбачаються, тож Рютте важко запідозрити у піарі
Марк Рютте. Фото: DPA
Відео курйозного інциденту зняв співробітник голландського посольства, який виклав його у Twitter.
Прибиральниці парламенту віддали прем'єру швабру, доомогли налаштувати під його зріст і оплесками підтримували, поки голландський прем’єр витирав підлогу.
Прем'єр Нідерландів помив підлогу в парламенті після того, як розлив кавуhttps://t.co/4epW6dJ7EG pic.twitter.com/YxRj9XIzzu— European Pravda (@EuropeanPravda) 5 июня 2018 г.
Вибори у Нідерландах найближчим часом не передбачаються, тож Рютте важко запідозрити у піарі.
Нагадаємо, міністр держуправління Естонії Яак Ааб, який сів за кермо наступного дня після п'янки та був затриманий за перевищення швидкості, у вівторок подав у відставку.
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05 06 2018 17:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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