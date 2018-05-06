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Прем'єр Нідерландів помив підлогу в парламенті після того, як розлив каву, - ВІДЕО

Вибори у Нідерландах найближчим часом не передбачаються, тож Рютте важко запідозрити у піарі
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на вході до будівлі парламенту впустив на підлогу склянку кави, після чого попросив у прибиральниць швабру і сам прибрав.
Прем Марк Рютте. Фото: DPA

Відео курйозного інциденту зняв співробітник голландського посольства, який виклав його у Twitter.

Прибиральниці парламенту віддали прем'єру швабру, доомогли налаштувати під його зріст і оплесками підтримували, поки голландський прем’єр витирав підлогу.

 

Вибори у Нідерландах найближчим часом не передбачаються, тож Рютте важко запідозрити у піарі.

Нагадаємо, міністр держуправління Естонії Яак Ааб, який сів за кермо наступного дня після п'янки та був затриманий за перевищення швидкості, у вівторок подав у відставку.

 

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05 06 2018 17:38
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