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Прем’єр Польщі: Після запуску "Північного потоку-2" Росія може піти на Київ

Якщо після будівництва "Північного потоку-2" виявиться, що українська ГТС не потрібна, то "що зупинить Володимира Путіна піти на Київ?"
Прем’єр-міністр Польщі застерігає, що після завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" ніщо не зупинить Росію від подальшої агресії в Україні.
Прем’єр Польщі: Після запуску "Північного потоку-2" Росія може піти на Київ Матеуш Моравєцький. Фото: ЕРА/UPG

"Я знаю позицію німецького уряду, що це – бізнес-проект. Однак, на схід від Одри ніхто в це не вірить",- заявив Матеуш Моравєцький під час конференції FOTAR у Гамбурзі, інформує РАР.

За його словами, якщо після будівництва "Північного потоку-2" виявиться, що  українська ГТС не потрібна, то "що зупинить Володимира Путіна піти на Київ?".

"Ви будете здивовані тим, кого я зараз процитую, але Ленін одного разу сказав, що капіталісти такі жадібні, що "продадуть нам мотузку, на якій ми їх повісимо", - сказав Моравєцький.

Він пояснив, що європейці платять росіянам за газ, а вони вкладуть ці гроші у свою армію і Європі доведеться просити про захист США.

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" через Балтійське море вже почалося і, як очікується, буде завершене до кінця 2019 року.

Nord Stream 2 AG, компанія-оператор газопроводу "Північний потік-2", повідомила, що понад 200 кілометрів морської частини трубопроводу вже побудовано.

До кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського природного газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Також, канцлер Німеччини Анґела Меркель заявляє, що розглядає проект "Північний потік-2" не так критично, як Київ і виступає за збереження транзиту газу по території України після 2019 року.

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