Прем'єр Польщі стурбований довірою німців до Росії
"Європа досі не розглядає оборону серйозно", - сказав Моравєцький, додавши, що Європа повинна продемонструвати своїм супротивникам серйозне ставлення до питань оборони.
Німців прем'єр Польщі звинуватив у антиамериканізмі, пояснивши, що світ перевернувся з ніг на голову, оскільки німці більше довіряють Росії на чолі з Володимиром Путіним, ніж США під керівництвом Дональда Трампа.
"Тут я можу тільки схопитися за голову і кричати: Рятуйся, хто може!", - сказав Моравєцький в інтерв’ю виданню Die Welt, інформує Reuters.
Глава польського уряду також звинуватив Німеччину у недостатній підтримці згуртованості НАТО.
"Хто загрожує згуртованості: той, хто говорить, що потрібно виділяти 2% на оборону, щоб існувала солідарність? Чи шахрай, який витрачає всього 1%, але живе під "захисним екраном"? Шахрай ставить під загрозу єдність Заходу", - заявив прем’єр Польщі.
Нагадаємо, що коаліційний уряд блоку Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу і Соціал-демократичної партії Німеччини не планує змінювати свою політику щодо санкцій проти Росії.
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