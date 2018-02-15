Прем'єр Польщі стурбований довірою німців до Росії

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький звинуватив Німеччину і ЄС в нерозважливій поведінці з їхньою безпекою.

"Європа досі не розглядає оборону серйозно", - сказав Моравєцький, додавши, що Європа повинна продемонструвати своїм супротивникам серйозне ставлення до питань оборони.

Німців прем'єр Польщі звинуватив у антиамериканізмі, пояснивши, що світ перевернувся з ніг на голову, оскільки німці більше довіряють Росії на чолі з Володимиром Путіним, ніж США під керівництвом Дональда Трампа.

"Тут я можу тільки схопитися за голову і кричати: Рятуйся, хто може!", - сказав Моравєцький в інтерв’ю виданню Die Welt, інформує Reuters.

Глава польського уряду також звинуватив Німеччину у недостатній підтримці згуртованості НАТО.

"Хто загрожує згуртованості: той, хто говорить, що потрібно виділяти 2% на оборону, щоб існувала солідарність? Чи шахрай, який витрачає всього 1%, але живе під "захисним екраном"? Шахрай ставить під загрозу єдність Заходу", - заявив прем’єр Польщі.

Нагадаємо, що коаліційний уряд блоку Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу і Соціал-демократичної партії Німеччини не планує змінювати свою політику щодо санкцій проти Росії.