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Прем'єр Словаччини подав у відставку через вбивство журналіста

Разом з ним у відставку подали також усі міністри уряду
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо подав у відставку після масових протестів у країні через вбивство журналіста-розслідувача та загрозу нових виборів.
Прем Фото: news.yahoo.com

Як повідомляє Spravy.Pravda, у відставку подали також усі міністри уряду Фіцо, проте вони залишаться працювати до призначення нового кабінету.

Президент Словаччини Андрей Кіска вже доручив сформувати новий уряд заступнику Фіцо з питань інвестицій Петеру Пеллегріні, який належить до правлячої партії SMER.

Як відомо, Роберт Фіцо погодився на відставку лише за умови, що наступним прем’єром буде представник керівної партії. 

Тіло 27-річного Яна Куціяка та його дівчини знайшли в їхньому будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава, у 50 кілометрах від Братислави. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля влучила в груди, його дівчині - в голову. За даними поліції, вони були вбиті між 22 та 25 лютого. Британсько-канадський журналіст Том Ніколсон заявив, що до вбивства може бути причетний калабрійський мафіозний синдикат "Ндрангета".

1 березня словацька поліція арештувала кількох італійських бізнесменів, імена яких фігурують у розслідуванні вбитого журналіста Яна Куціяка. Журналіст стверджував, що бізнесмени співпрацюють з італійською мафією, яка займається торгівлею зброєю, людьми і наркотиками та має багатомільярдні обороти. Також, за словами журналіста, вони втягнуті у махінації з субсидіями ЄС і мають зв'язки із прем'єр-міністром країни Робертом Фіцо.

Європарламент 1 березня заявив про те, що хоче відправити у Словаччину групу, яка займеться розслідуванням інциденту та незаконного використання коштів ЄС в цій країні. У декількох містах Словаччини 2 березня пройшли масові акції у пам'ять про журналіста і його наречену. У столиці Братиславі на марш пам'яті вийшли, за даними організаторів, близько 25 тисяч осіб.

3 березня влада Словаччини відпустила всіх сімох затриманих у справі про вбивство місцевого журналіста Яна Куціяка.

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15 03 2018 17:50
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