Прем'єр Словаччини звинуватив президента у дестабілізації країни і змові з Соросом

Адміністрація словацького президента після цього випустила заяву, в якій ідеться, що Фіцо використовує теорію змов, щоб відвернути увагу від нинішньої кризи

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив президента Андрея Кіску в дестабілізації країни через заклики до змін в уряді.

Про це повідомляє Aktuality.

На тлі зростання протестів проти уряду Фіцо після вбивства журналіста Яна Куцака та його нареченої президент Словаччини закликав до змін в уряді або позачергових виборів, щоб вирішити "серйозну політичну кризу".

Фіцо у понеділок виступив з телезверненням, в якому не тільки звинуватив Кіску у спробі дестабілізувати країну, але й припустив, що угорсько-американський мільярдер Джордж Сорос може бути якось пов'язаний з ситуацією.

Він сказав, що Кіска та Сорос 20 вересня 2017 року особисто зустрілися в Нью-Йорку, та публічно попросив президента пояснити, чому він познайомився з меценатом, що вони обговорювали і чому він не брав на зустріч представників МЗС Словаччини.

"Цікаво, чому глава Словацької Республіки вирушив на приватну територію до людини, яка має дуже сумнівне ім'я: пан Сорос", - сказав Фіцо. Адміністрація словацького президента після цього випустила заяву, в якій ідеться, що Фіцо використовує теорію змов, щоб відвернути увагу від нинішньої кризи. "Використання теорії змови не позбавляє прем'єр-міністра обов'язку боротися з глибокою політичною кризою або звільнити місце для того, хто може це зробити. Президент Андрей Кіска розпочинає переговори з парламентськими партіями в середу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Андрей Кіска заявив, що він говоритиме з партіями та спонукатиме їх до формування нового уряду або проведення позачергових виборів для відновлення довіри громадськості після вбивства журналіста-розслідувача, яке сколихнуло країну.

Тіло 27-річного Яна Куціяка та його дівчини знайшли в їхньому будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава, у 50 кілометрах від Братислави. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля влучила в груди, його дівчині - в голову. За даними поліції, вони були вбиті між 22 та 25 лютого. Британсько-канадський журналіст Том Ніколсон заявив, що до вбивства може бути причетний калабрійський мафіозний синдикат "Ндрангета".

1 березня словацька поліція арештувала кількох італійських бізнесменів, імена яких фігурують у розслідуванні вбитого журналіста Яна Куціяка. Журналіст стверджував, що бізнесмени співпрацюють з італійською мафією, яка займається торгівлею зброєю, людьми і наркотиками та має багатомільярдні обороти. Також, за словами журналіста, вони втягнуті у махінації з субсидіями ЄС і мають зв'язки із прем'єр-міністром країни Робертом Фіцо.

Європарламент 1 березня заявив про те, що хоче відправити у Словаччину групу, яка займеться розслідуванням інциденту та незаконного використання коштів ЄС в цій країні. У декількох містах Словаччини 2 березня пройшли масові акції у пам'ять про журналіста і його наречену. У столиці Братиславі на марш пам'яті вийшли, за даними організаторів, близько 25 тисяч осіб.

3 березня влада Словаччини відпустила всіх сімох затриманих у справі про вбивство місцевого журналіста Яна Куціяка.