Прем'єр Туреччини: взаємні погрози США й Росії нагадують вуличну бійку

"Важливо докласти зусиль для зміцнення цілісності Сирії та Іраку і відмовитися від політики подвійних стандартів щодо терористичних структур"

Анкара виступає проти посилення напруженості у відносинах між державами, які володіють ядерною зброєю.

Про це заявив прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим, коментуючи загострення риторики між Москвою і Вашингтоном щодо ситуації в Сирії, передає Anadolu.

"Постійні члени Ради безпеки ООН, володіючи ядерним арсеналом, несуть особливу відповідальність за ситуацію у світі. У соціальній мережі Twitter розміщують повідомлення зі взаємними погрозами. Одні заявляють про наявність "розумних ракет". У відповідь лунають твердження про арсенал ще "більш крутих і просунутих" систем. Ситуація нагадує вуличну бійку, сварку задирак посеред дня", - зазначив Йилдирим.

Від протистояння держав потерпає мирне населення Сирії, підкреслив він.

"Регіон, як ніколи, потребує співпраці та відновлення, а не поглиблення протиріч. Важливо докласти зусиль для зміцнення цілісності Сирії та Іраку і відмовитися від політики подвійних стандартів щодо терористичних структур. Анкара не має територіальних претензій до сусідніх держав й очікує такого ж ставлення до Туреччини", - додав глава турецького уряду.

Як відомо, вчора президент США Дональд Трамп пригрозив Росії ракетним ударом по території Сирії.

"Приготуйся, Росія, тому що вони прийдуть, славні і нові, і "розумні!" (ракети). Ви не повинні бути партнерами з тваринами, які вбивають газом, вбивають своїх людей і насолоджуються цим!", - написав Трамп у Twitter.

Пізніше спікер МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "розумні ракети" повинні летіти в бік терористів, а не законного уряду, який кілька років бореться з міжнародним тероризмом на своїй території (уряд Башара Асада).

Нагадаємо, вранці 11 квітня посол Росії в Лівані Олександр Засипкін заявив, що Москва залишає за собою право збивати ракети, випущені в бік Сирії.