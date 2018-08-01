Прем'єр Угорщини про мігрантів: Це мусульманські загарбники

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав біженців, які прибувають в країну, "мусульманськими загарбниками".Угорщина заявила про намір припинити приймати біженців.

"Ми не вважаємо цих людей мусульманськими біженцями. Ми вважаємо їх мусульманськими загарбниками", – заявив він, мовляв, приїжджі не потребують допомоги, а просто шукають більш вигідні умови для життя, інформує Bild.

На думку Орбана, потік біженців створює неминучі проблеми для країни. Зокрема до таких проблем угорський прем'єр відніс появу "паралельних суспільств", тобто співжиття іноземців і корінних жителів.

Також він спростував звинувачення в тому, що Угорщина отримує допомогу від Євросоюзу, не виконуючи зобов'язання приймати біженців. Ці процеси, заявив Орбан, невзаємопов'язані. Грошова допомога – "це справедлива компенсація за те, що ми відкрили свій ринок для конкуренції".

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький під час зустрічі у Будапешті з угорським колегою Віктором Орбаном заявив, що Польща та Угорщина будуть й надалі дотримуватися своєї позиції щодо міграційної політики, не визнаючи квотного принципу розподілення мігрантів в ЄС.

У 2015 році в Євросоюзі була введена система квот, згідно з якою біженці, які прибули в прикордонні європейські країни, розподіляються між іншими державами союзу. Розподіл квот відбувалося пропорційно населенню країн Євросоюзу. Угорщина, Польща, Чехія, Румунія і Словаччина виступили проти подібної системи.

Відзначимо, що минулого року зовнішні кордони ЄС незаконно перетнули більше 200 тисяч разів. Раптове зниження кількості нелегальних мігрантів, що прибували до Італії в середині 2017 року, могло бути найбільш значною подією на зовнішніх кордонах ЄС після укладення угоди між ЄС і Туреччиною в березні 2016 року.