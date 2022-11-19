ПОЛІТИКА НОВИНИРіші Сунак вперше зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським після того, як став прем'єр-міністром. Для цього він прибув до Києва.
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Прем'єр Великої Британії у Києві зустрівся з президентом України
ріші сунак київ
Ріші Сунак вперше зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським після того, як став прем'єр-міністром. Для цього він прибув до Києва.
У дописі в телеграм Володимир Зеленський поширив відео прибуття прем’єр-міністра та зазначив: "З перших днів війни Україна та Велика Британія були найсильнішими союзниками. Під час сьогоднішньої зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки. Разом ми сильніші і досягнемо бажаних результатів".
На Даунінг-стріт підтвердили візит пана Сунака, а речник сказав: "Сьогодні прем’єр-міністр перебуває в Україні для свого першого візиту до Києва, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити постійну підтримку Великобританії".
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19 11 2022 16:19 МЕДІА
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