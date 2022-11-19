Прем'єр Великої Британії у Києві зустрівся з президентом України

Ріші Сунак вперше зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським після того, як став прем'єр-міністром. Для цього він прибув до Києва.

Ріші Сунак вперше зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським після того, як став прем'єр-міністром. Для цього він прибув до Києва.

У дописі в телеграм Володимир Зеленський поширив відео прибуття прем’єр-міністра та зазначив: "З перших днів війни Україна та Велика Британія були найсильнішими союзниками. Під час сьогоднішньої зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки. Разом ми сильніші і досягнемо бажаних результатів".

На Даунінг-стріт підтвердили візит пана Сунака, а речник сказав: "Сьогодні прем’єр-міністр перебуває в Україні для свого першого візиту до Києва, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити постійну підтримку Великобританії".