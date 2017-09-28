Прем'єр Японії розпустив нижню палату парламенту країни
Очікується, що вибори проведуть 22 жовтня, пише DW.
Абе, який прийшов до влади в кінці 2012 року, прагне скористатися вдалим моментом, вважають політичні оглядачі. На тлі кризи навколо Північної Кореї виріс рейтинг його Ліберально-демократичної партії. Абе вдалося представити себе як сильного лідера.
Політичну силу Сіндзо Абе зараз підтримують 44 відсотки виборців, а провідну опозиційну Демократичну партію - 8%. В той же час кожен п'ятий виборець в Японії ще не визначився. Це - результати соціологічного опитування, які опублікувала економічна газета Nikkei.
Нагадаємо, 3 серпня уряд Японії пішов у відставку в повному складі перед перестановками в кабінеті міністрів. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе затвердив новий його склад, замінивши 14 з 19 міністрів.
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