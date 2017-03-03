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Прем'єр Яценюк дійсно відмовився від угод з Путіним про роззброєння України, - "Народний фронт"

Тодішній ініціатор угоди з агресором, Андрій Сенченко, вирішив нагадати громадськості про справжні обставини окупації Криму
Прес-служба НФ підтвердила: навесні 2014 року прем’єр-міністр Яценюк дійсно відмовився роззброювати Військово-Морські Сили України на вимогу Росії.
Прем Арсеній Яценюк. Фото: nfront.org.ua

Дійсно, прем'єр Яценюк відмовився підписати незрозумілий проект рішення Кабінету Міністрів про виведення зі складу ВМСУ кількох кораблів в розпал російської окупації Криму. Наполегливість військових і цивільних чиновників, - насамперед Сенченка, - з цього питання лише переконали Арсенія Яценюка в сумнівності проекту. Тим більше, що списання українських кораблів лобіювалося в якості угоди (!) з російським агресором про нібито передачу Україні інших кораблів зі складу Військово-Морських Сил. Звісно, жодні "обміни" з окупаційними військами були і є позбавлені сенсу й неприпустимі для Яценюка та "Народного фронту". Як тоді, в 2014-му, так і сьогодні.

Цей епізод добре ілюструє, в яких насправді умовах Арсеній Яценюк і Олександр Турчинов мусили організовувати оборону й відновлення державної влади. На фоні управлінського паралічу й зради в цивільних і військових структурах, деякі високопосадовці Міноборони й Адміністрації Президента тоді дійсно вели майже неприховані перемовини з агресором в Криму. Причому, існує достатньо публічної інформації про те, що мотивом таких переговорів було відчуження військової техніки України - зокрема, для продажу її на металобрухт. Фактично, йдеться про колаборацію із "зеленими чоловічками" й мародерство.

"Народний фронт" очікує, що публічні заяви Андрія Сенченка про його дії під час роботи в Адміністрації Президента будуть долучені до матеріалів кримінального провадження Головної Військової Прокуратури щодо російського вторгнення в Крим.

Нагадаємо, що лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк наголосив, що Російська Федерація і президент Путін почали підготовку незаконної анексії Криму після Помаранчевої революції 2004 року: "Але останню крапку в фактичній окупації Російською Федерацією Криму було поставлено в 2010 році, коли підписувалися "харківські угоди".

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03 03 2017 14:07
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