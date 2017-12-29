Прем'єра Австралії оштрафували за фото в човні без рятувального жилета
Після того, як австралійська газета опублікувала фото, прем'єр-міністр попросив вибачення. Тернбулл заявив, що правила безпеки на морі мають "досить умовний характер", але він "засвоїв урок", повідомляє The Telegraph.
У своєму вибаченні Тернбулл пояснив, що він плив на короткій дистанції.
"Правила часто здаються якоюсь умовністю, але вони створені, щоб ми були в безпеці. Отже, мій урок: я завжди буду стежити за тим, щоб постійно носити рятувальний жилет на своєму човні, незалежно від того, наскільки близько я перебуваю до берега", - пообіцяв політик.
Нагадаємо, що вищий суд Австралії визнав, що призначення на посаду віце-прем'єра Барнабі Джойса та 4 інших політиків було неправомірним через наявність у них подвійного громадянства.
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