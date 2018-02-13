Прем'єра Ізраїлю Нетаньяху можуть звинуватити у хабарництві, - ВВС
Про це із посиланням на інформацію місцевих ЗМІ пише ВВС.
Щодо можливих обвинувачень сам прем'єр сказав: "Нічого не станеться, тому що там нічого немає".
Ізраїльські медіа стверджують, що поліція оголосить про те, що має достатньо доказів, щоб звинуватити Нетаньяху у хабарництві та порушенні довіри за двома різними справами.
Один випадок стосується ситуації, коли Нетаньяху звернувся до видавця однієї з газет за позитивним висвітленням в обмін на допомогу в стримуванні конкуруючого видання.
Інша справа стосується того, що починаючи з 2009 року прем'єр-міністр отримав понад 100 тисяч доларів у подарунках від голівудського магната Арнона Мілчана та інших прихильників.
Нетаньяху відкидає звинувачення за обома випадками.
Остаточне рішення щодо цих звинувачень за Генеральною прокуратурою.
Міністр юстиції Айлет Шакед заявив, що жоден прем'єр не зобов'язаний подати у відставку в разі обвинувачення.
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