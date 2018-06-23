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Прем'єр-міністра Канади оштрафували на $100 за незадекларовані окуляри

Трюдо оплатив штраф в повному розмірі
Наглядовий орган з етики у канадському парламенті оштрафував прем'єр-міністра країни Джастіна Трюдо на $100 доларів за те, що він не задекларував дві пари сонцезахисних окулярів.
Прем Фото: CP

Трюдо не повідомив владі про отримані у подарунок окуляри через "адміністративні помилки", повідомили у прес-службі прем'єра, повідомляє CBC.

Форма декларації була заповнена неправильно, додали представники Трюдо.

Окуляри канадського бренду Fellow Earthlings подарував Джастіну Трюдо та його дружині Вейд Маклауклан, прем'єр провінції Острови Принца. Їхня вартість становить у середньому $300-500 доларів.

За законом, прем'єр-міністр повинен повідомляти регулятору про всі подарунки дорожче $200 протягом 30 днів.

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23 06 2018 15:48
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