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Прем'єр-ліга: "Динамо" на виїзді переграло "Маріуполь"

Свій перший гол за київський клуб забив Шапаренко
Футболісти київського "Динамо" з рахунком 3:2 перемогли в гостях ФК "Маріуполь" у матчі чергового, 25-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.
Прем Фото: twitter.com/DynamoKyiv

Матч відбувся в Маріуполі, куди влітку 2017 року київський клуб відмовився їхати з міркувань безпеки, повідомляє "РБК-Україна".

Рахунок у матчі відкрили господарі на 28 хвилині. Андрій Тотовицький скористався помилкою Дениса Бойко і забив зблизька.

На початку другого Артем Бесєдін зрівняв рахунок після передачі Миколи Шапаренко, який вийшов на заміну в перерві. Згодом сам Шапаренко, який є вихованцем "Маріуполя", відзначився дебютним голом за "Динамо", вивівши команду вперед.

Третій гол киян забив Віктор Циганков.

На 78 хвилині Тотовіцкій зробив дубль і скоротив рахунок.

На стадіоні в Маріуполі був присутній президент України Петро Порошенко.

Нагадаємо, в першому колі УПЛ "Динамо" відмовилося їхати до Маріуполя з міркувань безпеки, що спричинило за собою тривалий судовий процес між київським клубом і ФФУ, за підсумками якого "Динамо" було зараховано технічну поразку.

Президент Петро Порошенко переконаний, що проведення футбольних матчів у Маріуполі є важливим для України, аби показати світу, що ми можемо забезпечити безпеку своїх громадян.

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01 04 2018 20:20
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