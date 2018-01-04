Прем'єр-ліга: "Динамо" на виїзді переграло "Маріуполь"
Матч відбувся в Маріуполі, куди влітку 2017 року київський клуб відмовився їхати з міркувань безпеки, повідомляє "РБК-Україна".
Рахунок у матчі відкрили господарі на 28 хвилині. Андрій Тотовицький скористався помилкою Дениса Бойко і забив зблизька.
На початку другого Артем Бесєдін зрівняв рахунок після передачі Миколи Шапаренко, який вийшов на заміну в перерві. Згодом сам Шапаренко, який є вихованцем "Маріуполя", відзначився дебютним голом за "Динамо", вивівши команду вперед.
Третій гол киян забив Віктор Циганков.
На 78 хвилині Тотовіцкій зробив дубль і скоротив рахунок.
На стадіоні в Маріуполі був присутній президент України Петро Порошенко.
Нагадаємо, в першому колі УПЛ "Динамо" відмовилося їхати до Маріуполя з міркувань безпеки, що спричинило за собою тривалий судовий процес між київським клубом і ФФУ, за підсумками якого "Динамо" було зараховано технічну поразку.
Президент Петро Порошенко переконаний, що проведення футбольних матчів у Маріуполі є важливим для України, аби показати світу, що ми можемо забезпечити безпеку своїх громадян.
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