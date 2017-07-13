Прем’єр-лізі доведеться приймати якесь рішення щодо проведення матчів у Маріуполі, - Франков

Член виконкому Федерації Футболу України (ФФУ) Артем Франков вважає, що проводити футбольні матчі в прифонтовому Маріуполі є небезпечно. Відтак, Франков розуміє позицію "Динамо" та "Карпат" про відмову їхати грати у футбол на Донеччину.

"Я категорично вважаю, що тут важлива не політична сторона питання, а безпека спортсменів. Швидше за все, відповідь на це питання повинні давати не журналісти, не політики, та навіть не футболісти, а саме спеціалісти з безпеки. Тобто ті структури, які займаються цими питаннями – МВС, СБУ, можливо, Міністерство оборони. Саме вони повинні оцінювати рівень терористичної загрози. Не тільки в Маріуполі, але й на шляху із Запоріжжя в Маріуполь. Відповідно ці структури повинні дати рекомендації Федерації футболу України, Прем’єр-лізі. Думаю, що рекомендації будуть взяті до уваги клубами, які зацікавлені у безпеці – "Динамо" та "Карпати" і навіть сам ФК "Маріуполь".

Наразі все це тільки слова. Врешті-решт, коли розпочнеться чемпіонат, коли розвиватимуться баталії на футбольному полі так і, на жаль, за його межами, ми можемо отримати іншу ситуацію. На сьогодні це демонстрація намірів і не більше того. "Динамо" свою позицію не змінювало і сформулювало її з самого початку, саме з точки зору безпеки. Зрозуміло, що ніхто не має щось проти ФК "Маріуполь", ні громадян Маріуполя, ні розміщених там українських військових, чи МВС, ні єдності України. Це винятково питання безпеки.

Я не беру на себе відповідальність це оцінювати, тому що я не спеціаліст в цьому питанні. Так, з самого початку я досить різко відреагував на позицію "Динамо" і "Карпат", але після того мені довелося поспілкуватися з людьми, які відповідають за безпеку. Саме вони змусили мене поглянути на цю ситуацію з іншої позиції, з менш футбольної та політичної, а саме позиції безпеки. Я жодним чином не можу виносити якісь рішення щодо цього.

Думаю, що Прем’єр-лізі так чи інакше доведеться приймати якесь рішення. Я вважаю, що позиція "Динамо" та "Карпат" не залишиться без підкріплення. Потрібно розуміти, що тут не достатньо гучних заяв, що "ми не поїдемо і все". На мою думку, тут необхідна позиція структур безпеки, яка очевидно буде висунута.

Можливо, що ФК "Маріуполь" гратиме домашні матчі проти "Динамо" та "Карпат" на нейтральному полі. Працівники ФК "Маріуполь" насправді ні в чому не винні, можна їх зрозуміти. Було б добре, щоб самі клуби домовилися. Врешті-решт, ФФУ та Прем’єр-ліга працюють над цим і рішення буде. Головне, щоб воно було не політичним, не футбольним, а стосувалося винятково позиції безпеки", - заявив Артем Франков.

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Як відомо, "Карпати" і "Динамо" наразі відмовляються проводити матчі у Маріуполі проти тамтешньої однойменної команди.