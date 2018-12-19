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Прем’єр-міністр Бельгії подав прохання про відставку

Попередньо партії-опоненти ініціювали голосування за вотум недовіри
Прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель у вівторок подав прохання про відставку після розпаду коаліції на тлі політичної кризи, викликаної розбіжностями у питання міграції.
Прем’єр-міністр Бельгії подав прохання про відставку Фото: з вільних джерел

Мішель пішов на цей крок після того, як партії-опоненти ініціювали голосування за вотум недовіри, повідомляє Reuters.

Минулого тижня Мішель втратив підтримку найбільшої партії в своїй коаліції, фламандської N-VA, яка вийшла на знак протесту проти його підтримки міграційного пакту ООН.

У вівторок Мішель попросив підтримки у лівих опозиційних партій, щоб втримати владу до парламентських виборів в травні. Натомість соціалісти і зелені висунули пропозицію проголосувати за недовіру уряду.

"Я повинен поважати ситуацію. Тому я приймаю рішення подати у відставку і піду до короля", - заявив парламенту Мішель, який займався політикою з 18 років.

Королівський палац заявив, що бельгійський король Філіп наразі не ухвалив рішення, чи прийняти відставку Мішеля. Король може попросити Мішеля залишитися виконувачем обов’язків прем’єра з обмеженими повноваженнями.

Він також може провести консультації з іншими політичними лідерами, щоб спробувати вирішити кризу, або розпустити парламент і ініціювати дострокові вибори за 40 днів.

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19 12 2018 08:58
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