Прем'єр-міністр Чехії відхилив міграційний договір ООН

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш відхилив міграційну угоду Організації Об'єднаних Націй.

Виступаючи в нижній палаті парламенту країни у четвер, 1 листопада, він заявив, що не згоден з висновками ООН, пише DW. Тому Бабіш має намір запропонувати Соціал-демократичній партії, яка перебуває в його правлячій коаліції, відмовитися від участі в договорі.

Нікому, крім самої Чехії, "не можна вирішувати, хто живе і працює" в країні, додав він.

У вересні голова соціал-демократів, міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек виступив на підтримку документа, ініційованого ООН. Цей пакт є лише декларацією про наміри, наголосив тоді Гамачек.

Ініційований ООН глобальний договір про міграцію, який не має юридично зобов'язальної сили, був узгоджений в липні цього року. Його домовилися підписати 192 зі 193 країн-членів ООН. Пакт має бути офіційно схвалений на зустрічі в Марокко 11-12 грудня. У договорі закріплені 23 цілі, зокрема порятунок життів мігрантів, забезпечення доступних шляхів регульованої міграції, боротьба проти контрабандистів, допомога в інтеграції і усунення дискримінації.

США вийшли з переговорів про угоду ще у грудні 2017 року, оскільки деякі положення цього пакту несумісні з міграційною політикою президента Дональда Трампа.

У липні 2018 роки від участі в пакті відмовилася Угорщина.

Напередодні про свій вихід повідомила Австрія. Федеральний канцлер Себастьян Курц пояснив цей крок необхідністю захисту національного суверенітету.

Нагадаємо, в серпні глава чеського уряду і лідер руху ANO Aндрей Бабіш заявив, що Чехія не прийме більше жодного біженця.