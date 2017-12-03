Прем'єр-міністр Туреччини обіцяє жорстко відреагувати на дії Нідерландів
"Схоже, що Нідерланди мають внутрішні проблеми. 15 березня там відбудуться загальні вибори. Ми думаємо, що всі події, які сталися в суботу ввечері, стали наслідком внутрішньої політики", - сказав прем'єр, інформує Anadolu.
"Але незалежно від ситуації, це не може бути прийнятним для нас, і ми повинні жорстко відреагувати", - сказав він.
Йилдирим також зазначив, що "грандіозний дипломатичний скандал" - це ще й відмова європейських союзників Туреччини втрутитися у вирішення питання.
"Наші європейські союзники, які скористаються будь-якою можливістю, щоб згадати про свободу слова, права людини і демократії, самі проігнорували права людини в цьому інциденті", - додав Йилдирим.
У свою чергу прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте через Facebook заявив, що влада Нідерландів вирішила видворити турецького міністра у справах сім'ї Фатму Бетуль Саян Каю, оскільки візит загрожував громадській безпеці на тлі загострення голландсько-турецьких відносин.
"Під час контактів з турецькими властями Нідерланди неодноразово давали зрозуміти, що не слід ставити під загрозу громадський порядок і безпеку в нашій країні. Зустріч приватного характеру в турецькому консульстві або посольстві стала неможливою із-за загрози масових заворушень", - заявив Рютте.
Він нагадав, що з міркувань безпеки Нідерланди раніше не дали дозволу на посадку літака турецького міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу.
"Знайти розумне рішення виявилося неможливим. Словесна агресія турецької влади, яка спостерігалася сьогодні, це неприпустимо", - зазначив прем'єр.
Рютте підкреслив, що візит турецького міністра був безвідповідальним рішенням в контексті останніх подій.
"Перебуваючи в контакті з турецькими властями, знову було передано повідомлення, що її візит до Нідерландів небажаний. Нідерланди не вітають те, що турецькі міністри ведуть тут політичну кампанію. Тим не менш, вона вирішила приїхати", - йдеться в заяві.
Рютте стверджує, що після прибуття в Роттердам міністру запропонували різні варіанти, щоб виїхати. Також в консульстві її неодноразово просили повернутися.
"Прем'єр-міністр Рютте і міністр Кундерс провели консультації, в результаті яких міністра Каю відправили на виїзд з країни через кордон Німеччини. Нідерланди, як і раніше прихильні до діалогу з Туреччиною. Уряд підтримує контакти з голландськими місцевими органами влади", - наголошується в заяві.
Нагадаємо, що Нідерланди офіційно заборонили міністру закордонних справ Мевлюту Чавушоглу летіти в Роттердам, де він збирався зустрітися з місцевою діаспорою, щоб переконати її підтримати зміни в конституції Туреччини.
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