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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Прем'єр-міністр Туреччини обіцяє жорстко відреагувати на дії Нідерландів

Рютте каже, Нідерланди, як і раніше прихильні до діалогу з Туреччиною
Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що внутрішня політика стала причиною кризи у дипломатичних стосунках між Туреччиною та Нідерландами.
Прем Біналі Йилдирим Фото: vostexpress.org

"Схоже, що Нідерланди мають внутрішні проблеми. 15 березня там відбудуться загальні вибори. Ми думаємо, що всі події, які сталися в суботу ввечері, стали наслідком внутрішньої політики", - сказав прем'єр, інформує Anadolu.

"Але незалежно від ситуації, це не може бути прийнятним для нас, і ми повинні жорстко відреагувати", - сказав він.

Йилдирим також зазначив, що "грандіозний дипломатичний скандал" - це ще й відмова європейських союзників Туреччини втрутитися у вирішення питання.

"Наші європейські союзники, які скористаються будь-якою можливістю, щоб згадати про свободу слова, права людини і демократії, самі проігнорували права людини в цьому інциденті", - додав Йилдирим.

У свою чергу прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте через Facebook заявив, що влада Нідерландів вирішила видворити турецького міністра у справах сім'ї Фатму Бетуль Саян Каю, оскільки візит загрожував громадській безпеці на тлі загострення голландсько-турецьких відносин.

"Під час контактів з турецькими властями Нідерланди неодноразово давали зрозуміти, що не слід ставити під загрозу громадський порядок і безпеку в нашій країні. Зустріч приватного характеру в турецькому консульстві або посольстві стала неможливою із-за загрози масових заворушень", - заявив Рютте.

Він нагадав, що з міркувань безпеки Нідерланди раніше не дали дозволу на посадку літака турецького міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу.

"Знайти розумне рішення виявилося неможливим. Словесна агресія турецької влади, яка спостерігалася сьогодні, це неприпустимо", - зазначив прем'єр.

Рютте підкреслив, що візит турецького міністра був безвідповідальним рішенням в контексті останніх подій.

"Перебуваючи в контакті з турецькими властями, знову було передано повідомлення, що її візит до Нідерландів небажаний. Нідерланди не вітають те, що турецькі міністри ведуть тут політичну кампанію. Тим не менш, вона вирішила приїхати", - йдеться в заяві.

Рютте стверджує, що після прибуття в Роттердам міністру запропонували різні варіанти, щоб виїхати. Також в консульстві її неодноразово просили повернутися.

"Прем'єр-міністр Рютте і міністр Кундерс провели консультації, в результаті яких міністра Каю відправили на виїзд з країни через кордон Німеччини. Нідерланди, як і раніше прихильні до діалогу з Туреччиною. Уряд підтримує контакти з голландськими місцевими органами влади", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, що Нідерланди офіційно заборонили міністру закордонних справ Мевлюту Чавушоглу летіти в Роттердам, де він збирався зустрітися з місцевою діаспорою, щоб переконати її підтримати зміни в конституції Туреччини.

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