Прем’єр-міністр Великобританії погодилася виплатити ЄС 54 мільярди євро, – ЗМІ
Про це повідомляє The Sunday Times з посиланням на джерела.
За даними видання, британський уряд обговорює план виплат Брюсселю від €7,6 млрд до €18,5 млрд на рік протягом трьох років після виходу з ЄС, перш ніж припинить прямі виплати в казну Євросоюзу до проведення загальних виборів 2022 року.
За неофіційною інформацією, Брюссель вимагав від Лондона виплатити суму в розмірі €100 млрд, однак Британія до останнього відмовлялась. Як відзначає джерело, позиція Лондона на переговорах з ЄС значно послабилась після того, як консерватори на чолі з Мей втратили абсолютну більшість в парламенті.
Як стверджує видання, Мей збирається погодити виплати ЄС після партійної конференції консерваторів у жовтні. До цього часу плану не розголошують, остерігаючись критики, зокрема, євроскептиків, які виступають проти будь-яких виплат.
Як повідомляв iPress.ua, Великобританія не хоче дотримуватися фінансових зобов'язань щодо третіх країн після виходу зі складу Європейського союзу, в тому числі щодо України.
Великобританія повинна буде здійснювати виплати Брюсселю аж до 2023 року, тобто після офіційного виходу країни з ЄС.
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