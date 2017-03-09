Прем’єр-міністр Великобританії погодилася виплатити ЄС 54 мільярди євро, – ЗМІ

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей має намір схвалити виплату так званого "рахунку за Brexit" Брюсселю у розмірі до 54 мільярдів євро (50 мільярдів фунтів стерлінгів) задля того, щоб врешті розпочати торгові переговори з ЄС.

Про це повідомляє The Sunday Times з посиланням на джерела.

За даними видання, британський уряд обговорює план виплат Брюсселю від €7,6 млрд до €18,5 млрд на рік протягом трьох років після виходу з ЄС, перш ніж припинить прямі виплати в казну Євросоюзу до проведення загальних виборів 2022 року.

За неофіційною інформацією, Брюссель вимагав від Лондона виплатити суму в розмірі €100 млрд, однак Британія до останнього відмовлялась. Як відзначає джерело, позиція Лондона на переговорах з ЄС значно послабилась після того, як консерватори на чолі з Мей втратили абсолютну більшість в парламенті.

Як стверджує видання, Мей збирається погодити виплати ЄС після партійної конференції консерваторів у жовтні. До цього часу плану не розголошують, остерігаючись критики, зокрема, євроскептиків, які виступають проти будь-яких виплат.

Як повідомляв iPress.ua, Великобританія не хоче дотримуватися фінансових зобов'язань щодо третіх країн після виходу зі складу Європейського союзу, в тому числі щодо України.

Великобританія повинна буде здійснювати виплати Брюсселю аж до 2023 року, тобто після офіційного виходу країни з ЄС.