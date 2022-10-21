ПОЛІТИКА НОВИНИДжорджа Мелоні була призначена першою жінкою-прем'єр-міністром Італії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прем'єр-міністром Італії призначена Джорджа Мелоні – перша жінка на цій посаді
Фото: УНН
Про це повідомляє УНН.
Мелоні та її партнери з коаліції – лідер правоцентристської партії Forza Italia Сільвіо Берлусконі та лідер антимігрантської партії "Ліга" Маттео Сальвіні, зустрілися з президентом Італії Серджіо Маттареллою у президентському палаці у п'ятницю вранці.
"Джорджія Мелоні прийняла мандат і представила свій список міністрів", – заявив журналістам представник президента Уго Зампетті після зустрічі Мелоні з президентом у Квірінальському палаці.
Новий уряд буде офіційно приведений до присяги в суботу вранці, після чого він має отримати вотум довіри в обох палатах парламенту, запланований наступного тижня.
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21 10 2022 19:39 МЕДІА
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