Прем'єр-міністром Італії призначена Джорджа Мелоні – перша жінка на цій посаді

Джорджа Мелоні була призначена першою жінкою-прем'єр-міністром Італії.

Мелоні та її партнери з коаліції – лідер правоцентристської партії Forza Italia Сільвіо Берлусконі та лідер антимігрантської партії "Ліга" Маттео Сальвіні, зустрілися з президентом Італії Серджіо Маттареллою у президентському палаці у п'ятницю вранці.

"Джорджія Мелоні прийняла мандат і представила свій список міністрів", – заявив журналістам представник президента Уго Зампетті після зустрічі Мелоні з президентом у Квірінальському палаці.

Новий уряд буде офіційно приведений до присяги в суботу вранці, після чого він має отримати вотум довіри в обох палатах парламенту, запланований наступного тижня.