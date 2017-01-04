Прем'єри країн Балтії відвідають Україну
Про це повідомляє Delfi з посиланням на BNS.
"Наступного тижня прем'єр-міністри Балтійських країн відвідають Україну, де зустрінуться з високопоставленими особами цієї держави", – йдеться в повідомленні.
Політики обговорять конфлікт, що триває у Східній Україні з 2014 року, а також реформи, які проводяться в Україні.
За словами радника литовського прем'єра Саулюса Скверняліса, особлива увага на зустрічах приділятиметься антикорупційним реформам.
Також повідомляється, що Скверняліс разом з міністром оборони Литви візьме участь у Київській конференції з безпеки.
Нагадаємо, у Міністерстві оборони Естонії повідомили про прибуття до країни британських та французьких солдатів у рамках посилення НАТО східних кордонів з Росією.
Країни Балтії ухвалили політичне рішення про відключення від системи BRELL, яка з'єднує Латвію, Литву та Естонію з Білоруссю і Росією.
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