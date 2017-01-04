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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Прем'єри країн Балтії відвідають Україну

Політики обговорять конфлікт у Східній Україні, а також реформи
Прем'єр-міністри Литви, Естонії та Латвії Саулюс Скверняліс, Юрі Ратас і Маріс Кучінскіс зустрінуться з президентом і прем'єр-міністром України Петром Порошенком і Володимиром Гройсманом у Києві наступного тижня.
Прем Фото: ru.delfi.lt

Про це повідомляє Delfi з посиланням на BNS.

"Наступного тижня прем'єр-міністри Балтійських країн відвідають Україну, де зустрінуться з високопоставленими особами цієї держави", – йдеться в повідомленні.

Політики обговорять конфлікт, що триває у Східній Україні з 2014 року, а також реформи, які проводяться в Україні.

За словами радника литовського прем'єра Саулюса Скверняліса, особлива увага на зустрічах приділятиметься антикорупційним реформам.

Також повідомляється, що Скверняліс разом з міністром оборони Литви візьме участь у Київській конференції з безпеки.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Естонії повідомили про прибуття до країни британських та французьких солдатів у рамках посилення НАТО східних кордонів з Росією.

Країни Балтії ухвалили політичне рішення про відключення від системи BRELL, яка з'єднує Латвію, Литву та Естонію з Білоруссю і Росією.

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