Прем’єри Польщі та Фінляндії підтримали конфіскацію російських активів на користь України
Про це повідомляє Yle.
Під час брифінгу в Гельсінкі Моравецький заявив, що у зв'язку з війною в Україні необхідно вжити більш жорстких заходів проти росії. Зокрема Польща та Фінляндія планують просувати конфіскацію активів на наступному саміті ЄС.
За словами польського прем'єр-міністра, конфісковані кошти мають бути використані на користь України. "Ми повинні вдарити по росії сильніше, ніж вона очікує", – підкреслив Моравецький.
Глава уряду Фінляндії підтримала пропозицію свого колеги. "Сподіваюся, що Європейська комісія знайде правові рішення для імплементації цих заходів", – сказала Марін.
Окрім того, прем'єри обговорили майбутнє членство Фінляндії в НАТО, актуальні питання ЄС та двосторонні відносини. Для Моравецького це був перший візит до Фінляндії з часу перебування на посаді глави уряду Польщі у 2017 році.
Раніше повідомлялось, що Кулеба закликав повністю заборонити російську державну пропаганду в ЄС та інших країнах.
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