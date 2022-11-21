Прем’єри Польщі та Фінляндії підтримали конфіскацію російських активів на користь України

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Фінляндії вкотре запропонував конфіскувати активи росії в Європейському Союзі на користь України, а фінська прем’єрка Санна Марін підтримала цю ідею.

Про це повідомляє Yle.

Під час брифінгу в Гельсінкі Моравецький заявив, що у зв'язку з війною в Україні необхідно вжити більш жорстких заходів проти росії. Зокрема Польща та Фінляндія планують просувати конфіскацію активів на наступному саміті ЄС.

За словами польського прем'єр-міністра, конфісковані кошти мають бути використані на користь України. "Ми повинні вдарити по росії сильніше, ніж вона очікує", – підкреслив Моравецький.

Глава уряду Фінляндії підтримала пропозицію свого колеги. "Сподіваюся, що Європейська комісія знайде правові рішення для імплементації цих заходів", – сказала Марін.

Окрім того, прем'єри обговорили майбутнє членство Фінляндії в НАТО, актуальні питання ЄС та двосторонні відносини. Для Моравецького це був перший візит до Фінляндії з часу перебування на посаді глави уряду Польщі у 2017 році.

Раніше повідомлялось, що Кулеба закликав повністю заборонити російську державну пропаганду в ЄС та інших країнах.