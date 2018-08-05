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Директор комунального підприємства на Львівщині 24 рази преміював свою дружину

Також він 10 разів преміював самого себе
Керівник комунального підприємства "Нерухомість та майно" Роман Люлюк з початку 2017 року 24 рази виписав премію своїй дружині, яка працює в його підпорядкуванні.
Директор комунального підприємства на Львівщині 24 рази преміював свою дружину Фото: lifedon.com.ua

Премії працівники КП "Нерухомості та майна" отримують не лише за результатами діяльності у попередньому місяці чи році, але й до низки державних, релігійних та професійних свят, - повідомляють Наші Гроші. Львів.

Для збільшення натисніть на зображення Фото: lviv.nashigroshi.org

Зокрема, працівники підприємства включно з директором отримали допомогу у розмірі подвійного окладу "для закупівлі сільськогосподарської продукції на зимовий період".

 

За 2017 рік Роман Люлюк задекларував 304 тис. грн заробітної плати від комунального підприємства, а його дружина – ще 146,7 тис. грн. Тобто в середньому щомісяця його заробітна плата становила 25,3 тис. грн, а його дружини – 12,1 тис. грн.

Зазначимо, що посадовим особам комунальних підприємств Закон "Про запобігання корупції" не забороняє мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб. Водночас керівники комунальних підприємств мають вживати заходи щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів, а також повідомляти про нього або безпосереднього керівника, або колегіальний орган, наприклад, НАЗК.

У 2015 році за те, що він не повідомив безпосереднього керівника про наявність цього конфлікту інтересів, Романа Люлюка притягнули до адміністративної відповідальності і зобов’язали сплатити 255 гривень штрафу. На суді він визнав факт вчинення правопорушення.

Додамо, що КП "Нерухомість та майно" є одним з прибуткових комунальних підприємств у Львівській області. Згідно з фінансовим звітом, за підсумками 2016 року воно отримало чистого прибутку 576,8 тис. грн. Основна діяльність підприємства – операції з нерухомим майном Львівської обласної ради.

Нагадаємо, дружина, брат і батько головного інспектора управління Державної фіскальної служби в Одеській області Василя Тарараки у 2017-2018 роках стали власниками трьох люксових електрокарів марки Tesla.

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08 05 2018 19:57
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