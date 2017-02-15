Прес-конференіцію Сайдіка в Мінську намагалися зірвати

Прес-конференцію спецпредставника ОБСЄ Мартіна Сайдіка у тристоронній контактній групі в середу в Мінську намагалися зірвати.

Перед початком прес-конференції чотири людини, що представилися представниками незареєстрованої організації "Інша Росія", почали розкидати листівки і викрикувати вимоги до російського керівництва припинити переговори, а також дипломатичні і економічні відносини з Україною.

Як повідомляє "Інтерфакс", вони також вимагали припинення переговорів в Мінську з мирного врегулювання на Донбасі.

Порушників порядку вивела служба охорони.

Прес-конференція Сайдіка за підсумками засідання контактної групи була відкладена.

Міністерство закордонних справ Білорусі розцінює спробу зриву заходу як свідому провокацію, спрямовану на зрив переговорного процесу щодо України.

"Прес-служба МЗС Білорусі розцінює цю дію (спробу зриву прес-конференції) як свідому провокацію, спрямовану на зрив переговорного процесу і дискредитацію Мінського переговорного майданчика", - йдеться в заяві білоруського зовнішньополітичного відомства.

У МЗС уточнили, що зірвати прес-конференцію намагалася група осіб, документованих паспортами громадян Російської Федерації, а також журналістськими посвідченнями, зокрема, видання "Російська планета".

"Зазначені особи розкидали листівки і вигукували гасла, що перешкоджають спілкуванню Посла з представниками ЗМІ", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

"У зв'язку з цим вони були видалені з представниками правоохоронних органів з місця проведення заходу. В результаті прес-конференція відбулася, і представники ЗМІ отримали інформацію про підсумки роботи Тристоронньої контактної групи в Мінську в повному обсязі", - додали в МЗС.