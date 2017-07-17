НОВИНИПрес-секретар прем'єр-міністра Володимир Гройсмана і керівник Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Кабінету Міністрів Дмитро Столярчук залишає свою посаду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прес-секретар Гройсмана покинув свою посаду
Гройсман запропонував Столярчуку залишитися його радником з питань медіа та комунікацій
Дмитро Столярчук. Фото: Facebook
Причиною звільнення Столярчук назвав особисті обставини.
Володимир Гройсман запропонував Столярчуку залишитися його радником з питань медіа та комунікацій.
"Я сконцентруюся на розвитку стратегічних комунікацій, зокрема на нових проектах у рамках урядової комунікаційної стратегії "Єдиний голос", - написав Столярчук у Facebook.
Столярчук подякував прем'єру та колегам за співпрацю.
Як відомо, в квітні 2016 року Столярчука було призначено директором Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.
До того він більше року працював прес-секретарем Володимира Гройсмана.
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