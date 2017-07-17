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Прес-секретар Гройсмана покинув свою посаду

Гройсман запропонував Столярчуку залишитися його радником з питань медіа та комунікацій
Прес-секретар прем'єр-міністра Володимир Гройсмана і керівник Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Кабінету Міністрів Дмитро Столярчук залишає свою посаду.
Прес-секретар Гройсмана покинув свою посаду ​Дмитро Столярчук. Фото: Facebook

Причиною звільнення Столярчук назвав особисті обставини.

Володимир Гройсман запропонував Столярчуку залишитися його радником з питань медіа та комунікацій.

"Я сконцентруюся на розвитку стратегічних комунікацій, зокрема на нових проектах у рамках урядової комунікаційної стратегії "Єдиний голос", - написав Столярчук у Facebook.

Столярчук подякував прем'єру та колегам за співпрацю.

Як відомо, в квітні 2016 року Столярчука було призначено директором Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

До того він більше року працював прес-секретарем Володимира Гройсмана.

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17 07 2017 15:58
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