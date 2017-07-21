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Прес-секретар Трампа пішов у відставку через прихід підозрюваного в угодах з Росією фінансиста

Спайсер зайняв пост прес-секретаря Білого дому 20 січня і набув скандальної репутацію за час роботи через складні відносин з журналістами
Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер йде зі своєї посади через розбіжності з директором з комунікацій.
Прес-секретар Трампа пішов у відставку через прихід підозрюваного в угодах з Росією фінансиста Шон Спайсер. Фото: EPA/UPG

Він начебто незадоволений призначенням нью-йоркського фінансиста Ентоні Скарамуччі на цю посаду, повідомляє The New York Times.

Трамп запропонував Скарамуччі пост в п'ятницю. Спайсера попросили залишитися, проте у відповідь він заявив, що призначення Скарамуччі є "серйозною помилкою".

Скарамуччі підозрювали в угодах з Росією в обхід санкцій. Він увійшов в штаб Трампа влітку 2016 року і допомагав залучати кошти на передвиборну кампанію. Після перемоги Трампа Скарамуччі деякий час займав пост радника президента США по взаємодії з бізнесом.

Спайсер зайняв пост прес-секретаря Білого дому 20 січня і набув скандальної репутацію за час роботи через складні відносин з журналістами.

Спайсер з 2011 року був офіційним представником Національного комітету Республіканської партії. У 2015 році він також зайняв пост головного спеціаліста з питань стратегії партії.

Нагадаємо, що Дональд Трамп-молодший знав, що компромат на кандидата в президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон пов'язаний з Росією.

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21 07 2017 20:18
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