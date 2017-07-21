Прес-секретар Трампа пішов у відставку через прихід підозрюваного в угодах з Росією фінансиста
Він начебто незадоволений призначенням нью-йоркського фінансиста Ентоні Скарамуччі на цю посаду, повідомляє The New York Times.
Трамп запропонував Скарамуччі пост в п'ятницю. Спайсера попросили залишитися, проте у відповідь він заявив, що призначення Скарамуччі є "серйозною помилкою".
Скарамуччі підозрювали в угодах з Росією в обхід санкцій. Він увійшов в штаб Трампа влітку 2016 року і допомагав залучати кошти на передвиборну кампанію. Після перемоги Трампа Скарамуччі деякий час займав пост радника президента США по взаємодії з бізнесом.
Спайсер зайняв пост прес-секретаря Білого дому 20 січня і набув скандальної репутацію за час роботи через складні відносин з журналістами.
Спайсер з 2011 року був офіційним представником Національного комітету Республіканської партії. У 2015 році він також зайняв пост головного спеціаліста з питань стратегії партії.
Нагадаємо, що Дональд Трамп-молодший знав, що компромат на кандидата в президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон пов'язаний з Росією.
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