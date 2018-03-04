Прес-служба Бундесліги потролила Коноплянку
В офіційному Twitter ліги прес-служба чемпіонату натякнула на те, що цілу серію вдалих матчів Шальке видав практично без допомоги Коноплянки.
"Доброго ранку! В Шальке - шість перемог поспіль. У 29-му турі серія може продовжитися. Чи не правда, @kono10official?", - сказано в повідомленні.
Guten Morgen! 6 Siege in Folge für @s04. Der 29. Spieltag kann kommen, oder, @kono10official? pic.twitter.com/QKd5zNAmiD— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) 2 квітня 2018 р.
Відзначимо, що в шести переможних матчах Шальке Коноплянка відіграв неповний тайм, вийшовши на заміну тільки в двох з них.
Нагадаємо, в останньому турі чемпіонату Німеччини Шальке на своєму полі обіграв Фрайбург і продовжив слідувати другим після Баварії в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.
Раніше Коноплянка вперше в сезоні не потрапив до стартового складу Шальке.
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