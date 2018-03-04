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Прес-служба Бундесліги потролила Коноплянку

Прес-служба Бундесліги натякнула, що Шальке потрапив в вдалу смугу завдяки відсутності в складі Євгена Коноплянки
Прес-служба Бундесліги відзначила переможну серію Шальке, попутно потроливши півзахисника гельзенкірхенців Євгена Коноплянку.
Прес-служба Бундесліги потролила Коноплянку Євген Коноплянка. Фото: dt.ua

В офіційному Twitter ліги прес-служба чемпіонату натякнула на те, що цілу серію вдалих матчів Шальке видав практично без допомоги Коноплянки.

"Доброго ранку! В Шальке - шість перемог поспіль. У 29-му турі серія може продовжитися. Чи не правда, @kono10official?", - сказано в повідомленні.

 


Відзначимо, що в шести переможних матчах Шальке Коноплянка відіграв неповний тайм, вийшовши на заміну тільки в двох з них.

Нагадаємо, в останньому турі чемпіонату Німеччини Шальке на своєму полі обіграв Фрайбург і продовжив слідувати другим після Баварії в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.

Раніше Коноплянка вперше в сезоні не потрапив до стартового складу Шальке.

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03 04 2018 07:50
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