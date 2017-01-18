Претендент на першого заступника голови Чернівецької ОДА звинуватив комісію у фальсифікаціях

Панчишин заявив про фальсифікацію кадрового конкурсу і відмовився брати у ньому участь

Кандидат на посаду першого заступника голови Чернівецької ОДА Руслан Панчишин (адвокат, у минулому мер Новодністровська) звинуватив конкурсну комісію у фальсифікаціях майбутніх результатів конкурсу.

Він висловив обурення через те, що комісія передбачила лише три комп’ютери для проведення першого етапу онлайн-тестування у конкурсі, хоча всім конкурсантам були вручені іменні коди для доступу до конкурсу, інформує molbuk.ua.

Панчишин зазначив, що для кожного коду були закладені підготовлені варіанти запитань.

"Для претендентів підготували тільки чотири варіанти питань, конкретно для кожного, і позбавили нас права вільно обирати будь-який білет. Такого немає навіть на екзамені у школі, коли запитання визначають окремо для кожного. Така дивна організація процесу дозволяє припускати, що дехто з претендентів міг наперед знати свій варіант і підготувати на нього відповіді", - сказав він.

Окрім того, Панчишин додав, що буде подавати до суду на конкурсну комісію з обрання першого заступника голови ОДА.

Водночас, голова комісії Олег Стецевич заперечив всі звинувачення Панчишина. Він сказав, що збільшити кількість комп’ютерів із захищеними лініями доступу до Інтернету для участі у конкурсі технічно неможливо.

Сьогодні у Чернівецькій ОДА відбуваються два конкурси – на заміщення вакантних посад першого заступника голови ОДА та заступника голови ОДА.

У конкурсі на заміщення вакантної посади першого заступника голови ОДА беруть участь четверо претендентів: Валерій Ткачук (лікар Чернівецької міської поліклініки №1), Валерій Приказка (тимчасово не працює), Михайло Павлюк (директор ТОВ "Буковина Солар 1") та Руслан Панчишин (адвокат).

Нагадаємо, що колишній перший заступник голови Чернівецької ОДА Володимир Куліш звільнився з посади у серпні 2016 року.