Президент Анастасіадіс запросив Порошенка відвідати Кіпр

Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс запросив Президента Петра Порошенка відвідати Кіпр з візитом.

Прес-служба глави української держави повідомляє, що Петро Порошенко провів телефонну розмову з новообраним президентом Республіки Кіпр Нікосом Анастасіадісом.

Порошенко привітав колегу з переобранням на високий пост і висловив сподівання на продовження плідної співпраці між Україною та Республікою Кіпр.

Президент України подякував співрозмовникові за незмінну підтримку кіпрською стороною суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема шляхом підтримки режиму санкцій ЄС щодо Росії, а також побажав якнайшвидшого мирного врегулювання "кіпрського питання".

Острів Кіпр залишається розділеним на дві частини з 1974 року, коли Туреччина вторглася на Кіпр у відповідь на спробу перевороту для об'єднання острова з Грецією. Острів розділився на самопроголошену Турецьку Республіку Північного Кіпру і визнану в світі Республіку Кіпр на півдні країни.