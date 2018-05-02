Президент Анастасіадіс запросив Порошенка відвідати Кіпр
Прес-служба глави української держави повідомляє, що Петро Порошенко провів телефонну розмову з новообраним президентом Республіки Кіпр Нікосом Анастасіадісом.
Порошенко привітав колегу з переобранням на високий пост і висловив сподівання на продовження плідної співпраці між Україною та Республікою Кіпр.
Президент України подякував співрозмовникові за незмінну підтримку кіпрською стороною суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема шляхом підтримки режиму санкцій ЄС щодо Росії, а також побажав якнайшвидшого мирного врегулювання "кіпрського питання".
Острів Кіпр залишається розділеним на дві частини з 1974 року, коли Туреччина вторглася на Кіпр у відповідь на спробу перевороту для об'єднання острова з Грецією. Острів розділився на самопроголошену Турецьку Республіку Північного Кіпру і визнану в світі Республіку Кіпр на півдні країни.
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