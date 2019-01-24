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Президент Асоціації психіатрів України розіслав лікарям листи про відставку Супрун

Порошенко сказав "гасити" Супрун - Глузман
Президент Асоціації психіатрів України Семен Глузман розіслав електронного листа керівникам психіатричних установ, в якому стверджує, що президент Петро Порошенко прагне відправити у відставку в.о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун.
Президент Асоціації психіатрів України розіслав лікарям листи про відставку Супрун Фото: styler.rbc.ua

"Президент прийняв рішення про зміщення Супрун. Саме тому в суд пішли позовні заяви від депутатів. І суд викликає Супрун. Але вона ігнорує ці запрошення. Її зміщення погоджене з Гройсманом. Якщо вона не погодиться піти в такій ситуації, буде відкрито (або вже відкрито) кримінальну справу у зв’язку зі зникненням грошей, призначених для закупки медикаментів. Це розкрила Рахункова палата", - повідомляє проект BIHUS.Info, публікуючи листа від 20 січня.

Водночас, автор листа повідомляє, що вже відомо, хто очолить Міністерство після Супрун.

"Вже погоджена кандидатура наступного міністра. Я з ним знайомий і неодноразово обговорював необхідні кроки. Він все розуміє і називає своє майбутнє призначення стратою на електричному стільці", - йдеться у документі.

Сам Семен Глузман підтвердив в коментарі, що розсилав такого листа.

"Якщо залишиться Петро (Порошенко - ред.), то я приблизно розумію, кого можуть призначити міністром. Він - депутат, нормальна людина… Петро сказав її (Супрун - ред.) гасити вже. Але, очевидно, тиск іде якийсь. Американський тиск, очевидно", - сказав президент Асоціації психіатрів.

Зауважимо, що Семен Глузман є постійним критиком діяльності Супрун. Зокрема, він брав участь у форумі організованому головою комітету парламенту з питань охорони здоров'я Ольгою Богомолець.

Під час виступу він заявив, що "необхідно просити і вимагати у влади, щоб призначення міністра проходило після консультацій з медспільнотою".

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я підтримав постанову про звернення до Кабінету Міністрів про відставку в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун і її першого заступника Олександра Лінчевського.

 

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24 01 2019 15:12
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